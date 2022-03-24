Вокруг Чернобыльской АЭС горят леса: в воздухе зафиксировано повышение концентрации цезия

Площадь лесных пожаров в зоне отчуждения превышает допустимые показатели в десятки раз.

В среду, 23 марта, в пределах зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС продолжали фиксировать очаги возгорания. Бороться с лесными пожарами, охватившими площадь, значительно превышающую допустимые нормы, украинским спасателям препятствуют боевые действия и присутствие российских оккупантов.

Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

В сообщении говорится об ухудшении параметров безопасности и состояния радиационной обстановки, поскольку оккупанты продолжают грубо нарушать требования радиационной безопасности и санитарно-пропускного режима на предприятии и в зоне отчуждения.

Ранее Верховная Рада сообщала о 7 центрах возгорания в пределах зоны отчуждения, согласно данным спутниковых снимков Sentinel-2 европейского космического агентства (ESA).

"Вероятно, возгорание произошло в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а именно попадания снаряда или умышленного поджога", — уточнили в украинском парламенте.

Специалисты отмечают, что согласно Классификационным признакам чрезвычайных ситуаций, критерии пожара в зоне отчуждения не должны превышать территорию 0,05-0,2 кв.км, но состояние площади пожаров превышает эти показатели в десятки раз.

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"С точки зрения радиационных рисков, зафиксированных автоматизированной системой контроля радиационного состояния (АСУРС) в 39 пунктах, особую опасность представляют существующие пожары на территориях со значительными уровнями загрязнения радионуклидов и в местах расположения инфраструктуры обращения с радиоактивными отходами в пределах 10-километров", – говорится на сайте Верховной Рады.

В то же время Украина сообщила МАГАТЭ, что пожарные ГСЧС безуспешно пытались потушить лесные пожары возле Чернобыльской АЭС, а в Киеве и на двух площадках АЭС было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе.

Такое обращение подтвердил в своем заявлении в среду, 23 марта, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Со ссылкой на орган ядерного регулирования Украины, он отметил, что пожарная команда города Чернобыль ликвидировала четыре пожара, но остальные все еще продолжаются.

“В зоне отчуждения регулятор сообщил, что измерения радиации пока не производятся. Отмечается, что незначительное повышение концентрации цезия в воздухе было обнаружено в Киеве и на двух площадках АЭС западнее Чернобыля, но регулятор сообщил МАГАТЭ, что они не вызывают значительных радиологических проблем. МАГАТЭ продолжает сотрудничать с регулятором, чтобы получить дополнительную информацию о ситуации с пожаром”, — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую центральную аналитическую лабораторию в городе Чернобыль, которая является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий.

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