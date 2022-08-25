Вокруг Запорожской АЭС были зафиксированы пожары и дым: что говорят власти (спутниковые фото)

Возле Запорожской АЭС в Энергодаре, оставшемся без света из-за обстрелов, зафиксировано сильное задымление. Также видны очаги возгорания.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки ЗАЭС, сделанные компанией Planet Labs и Европейским космическим агентством.

Об этом пишет CNN.

Так, на опубликованных кадрах видно огонь и дым возле атомной электростанции.

Соответствующие спутниковые фото были сделаны 24 августа в 10:39, 11:30 и 11:35 по местному времени. Спутник зафиксировал увеличивающийся к югу от АЭС огонь и дым над северной частью комплекса.

Ситуацию с пожарами прокомментировал глава Запорожской ОВА Александр Старух в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Возникшие пожары представляют угрозу для линий электросетей, выводящих энергию с атомной станции. В Энергодаре, к счастью, работают подразделения наших спасателей. Они приложили все возможные и невозможные усилия, соответственно ликвидировали возгорание и обеспечили функционирование частичное электросети. Понемногу восстанавливается и электроснабжение, и водоснабжение в городе", – сообщил глава области.

Фото: Planet Labs

Фото: European Space Agency

Напомним, 25 августа впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от сети.

Вечером в МАГАТЭ сообщили, что Запорожская АЭС возобновила соединение с энергосистемой Украины, однако все 6 энергоблоков остаются отключенными.

Мы на шаг ближе к апокалиптическому сценарию: что происходит с отключением ЗАЭС

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