Вокзал на Сумщине уничтожен в результате российской атаки: появились подробности

Последствия вражеской атаки на Шостку 30 мая / © Алексей Кулеба

Реклама

В ночь на 30 мая российские войска атаковали Шостку Сумской области несколькими десятками дронов-камикадзе. В результате прямых попаданий было разрушено здание железнодорожного вокзала и повреждена инфраструктура станции.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

«Гражданский вокзал, с которого ежедневно сотни жителей Сумщины отправлялись по своим мирным делам, стал очередной целью страны-террориста», — отметил вице-премьер-министр.

Реклама

К счастью, в результате атаки работники и пассажиры не пострадали. Во время удара люди находились в укрытиях. Сейчас железнодорожники ликвидируют последствия обстрела.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия устроила атаку дронами по Шостке в Сумской области 30 мая. В ОВА сообщили, что в результате атаки произошли значительные разрушения и повреждения объектов гражданской инфраструктуры. В частности, жилые и нежилые здания, административные помещения, транспорт.

Новости партнеров