Волчанск дома: появилось видео, как украинские пограничники очищают город от "хлама" (видео)

На Харьковщине Силы обороны освободили еще один населенный пункт.
Домой вернулся Волчанск.
Об этом пишет Государственная пограничная служба Украины.
"Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама. Слава Украине!", — говорится в сообщении.
Украинские защитники срывали трехцветное российское тряпье с учреждений и заведений города.
Оккупанты так спешили накивать лаптями от ВСУ, что "растеряли" технику. Ее забирают украинские защитники. Уцелевшую технику подлатают и передадут в подразделения Сил обороны, чтобы уничтожать оккупантов.
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