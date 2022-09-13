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Волчанск дома: появилось видео, как украинские пограничники очищают город от "хлама" (видео)

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Волчанск дома: появилось видео, как украинские пограничники очищают город от "хлама" (видео)

Фото: Associated Press

На Харьковщине Силы обороны освободили еще один населенный пункт.

Домой вернулся Волчанск.

Об этом пишет Государственная пограничная служба Украины.

"Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама. Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Украинские защитники срывали трехцветное российское тряпье с учреждений и заведений города.

Оккупанты так спешили накивать лаптями от ВСУ, что "растеряли" технику. Ее забирают украинские защитники. Уцелевшую технику подлатают и передадут в подразделения Сил обороны, чтобы уничтожать оккупантов.

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