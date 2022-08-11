Волеизъявление по-русски: оккупанты планируют во время "референдума" ходить по домам и собирать голоса

Впрочем, во многих оккупированных населенных пунктах россияне планируют не открывать так называемые "избирательные участки". оккупанты планируют ходить по домам и собирать голоса людей.

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, российские оккупанты уже не скрывают формальность проведения этого псевдореферендума.

"Объявлено, что во многих населенных пунктах не будут развернуты "избирательные участки". Вместо этого в дома граждан будут прибывать представители местных оккупационных администраций вместе с российскими военными, в присутствии которых избиратели будут вынуждены делать так называемое "волеизъявление", — рассказала она.

Как сообщалось, Россию очень смутила взрывы 9 августа на аэродроме "Саки" в Новофедоровке в аннексированном Крыму. В Институте изучения войны считают, что именно из-за взрывов, уничтоживших 9 самолетов, оккупационные власти могут перенести запланированные на временно захваченных территориях референдумы.

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