Волк, рысь, лиса: неожиданные "гости" посетили пограничников (фото, видео)

Животные в пограничные

Пограничники зафиксировали на отдаленных участках неожиданных «посетителей». В их объектив попали волк, рысь, лиса, белка и косули.

Кадры сняли камеры наблюдения 7 пограничного Карпатского отряда.

«Здесь лес живет своей жизнью и время от времени проверяет, работает ли техника. А техника работает. Круглосуточно», - говорится в сообщении.

Как отмечается, системы фото- и видеонаблюдения контролируют приграничную территорию 24/7. Камеры установлены даже в труднодоступных местах и в отдаленных лесных массивах. Это часть комплексной модернизации системы охраны государственной границы, которая внедряется в соответствии с европейскими стандартами и практиками стран НАТО.

Именно поэтому, подчеркивают пограничники, следует помнить о необходимости соблюдения установленных правил и передвигаться только по определенным маршрутам.

«Нарушение пограничного режима влечет административную ответственность и может создать угрозу жизни и здоровью», — завершили в ведомстве.

Ранее пограничники Мукачевского отряда зафиксировали над Карпатами редкое для Украины природное явление — полярное сияние . Камеры зафиксировали, как ночное небо вспыхнуло зелеными, розовыми и фиолетовыми оттенками. Уникальные фотографии сделали около трех ночи во время сильной солнечной активности.