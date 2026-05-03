Уолкер о напряжении между Киевом и Вашингтоном: как изменить отношения Трампа и Зеленского

Время «взрослого партнерства»: почему отношения Зеленского и Трампа переживают кризис – Уолкер объяснил

Реклама

Дипломатические отношения между Киевом и Вашингтоном переживают непростой этап, напряжение между сторонами продолжает расти.

К чему это может привести, рассказал бывший спецпредставитель США в Украине Курт Уолкер в комментарии «24 Каналу».

По словам Уолкера, начальная стратегия Трампа по войне в Украине базировалась на упрощенном видении: он считал, что Россия как более «сильная сторона» легко примет выгодное соглашение, а Украина вынуждена будет пойти на уступки. Трамп не вникал в детали и удивился, когда это не сработало.

Реклама

По информации Уолкера, Трамп предлагал Путину очень выгодное соглашение, от которого невозможно отказаться: ослабление санкций, мир и общий бизнес на миллиарды. Когда диктатор отказался, президент США разочаровался в обеих сторонах. Кроме того, теперь Зеленский публично критикует Вашингтон и США, что только прибавляет напряжения.

«Украине следует демонстрировать меньшую зависимость и выступать зрелым партнером, который вносит вклад в мировую безопасность. Встреча в Ватикане стала переломным моментом. Трамп просто раздражен, потому что хочет, чтобы война уже закончилась, а этого не происходит», — считает Уолкер.

Бывший спецпредставитель США уточняет, что хоть Трамп сейчас и раздражен, поскольку стремился к быстрым результатам, но он не испытывает к украинскому лидеру личной неприязни.

Дополнительным фактором трения стали оборонные технологии. Трамп, из-за нежелания выглядеть зависимым от других государств, тормозит обмен опытом, в частности в сфере производства дронов. Это входит в разрез с мнением американских военных, которые признают, что украинские разработки дешевы и высокоэффективны по сравнению с дорогими аналогами США.

Реклама

«Вспомните, как близки и теплы были отношения Трампа с Виктором Орбаном. Но после его проигрыша он уже говорил, что Петер Мадяр — хороший парень и с ним можно договариваться. Когда Украина закрепит статус победной стороны, Трамп захочет ассоциировать себя с ней и скажет, что без США этого бы не произошло», — подытожил Курт Уолкер.

Отношения Украина-США: последние новости

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп исключил военную помощь Украине из бюджета на 2027 год.

Также мы писали, что спецпредставители президента США Дональда Трампа пока не планируют визит в Киев из-за сомнений в эффективности мирных переговоров по войне в Украине.

Новости партнеров