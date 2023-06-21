"Волкодав - ох и фамилия", "Да она замуж выйдет!": во Львовском медуниверситете разразился скандал во время распределения выпускников (видео)

Студенты также имеют претензии к самому распределению, которое проводилось в вузе.
Во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого возник скандал во время распределения выпускников на интернатуру. Студенты обвинили 83-летнего ректора Бориса Зименковского в сексистских шутках и насмешках над фамилиями девушек.
Поведение руководителя вуза вызвало негодование у студентов и медиков. Они распространили в Facebook фрагменты видеозаписи с распределения.
"Распределение – один из ключевых моментов в карьере будущего медика, когда после шести лет обучения определяется его специальность", – объяснил врач Роман Штибель.
На одном из видео мужчина, которого студенты называют ректором вуза, высмеивает фамилию студентки.
"Волкодав. Ох и фамилия. С такой фамилией и к детям..." – говорится на записи.
"Да она замуж выйдет!" – отвечает другой член комиссии. На что мужчина отвечает: "Да я шучу!".
Другое видео касается студентки, подтверждающей свое желание стать хирургом.
"Женщина, а хочет резать! Грустно. Я бы такой знать не хотел", – говорит якобы руководитель вуза.
"А если бы рыбу фаршировала?" – отвечает кто-то из комиссии. Ректор продолжает: "А если меня зарежет ночью?"
На вопрос другого студента о том, что делать со специализацией, мужчина говорит: "Повеситься!"
Студенты также имеют претензии к самому распределению, которое проводилось в вузе.
По словам выпускницы Марии Грищук, места интернатуры внезапно появлялись и исчезали. Кроме того, до выпускников несвоевременно доносили информацию, а руководство вуза не соблюдало приказы Министерства здравоохранения, утверждает студентка. Она добавляет, что во время комиссии по распределению студентам не давали задать вопрос, а микрофоны отключали.
ТСН.ua обратился за комментарием во Львовский медицинский университет о ситуации. Как только придет ответ, мы опубликуем его на сайте.
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