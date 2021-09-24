Volkswagen Passat раздавило: в лобовом столкновении с фурой погиб 34-летний водитель из Луцка (фото)

Водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП.
Недалеко от Луцка, в селе Сырники, 34-летний мужчина на Volkswagen Passat влетел в фуру. Вследствие ДТП водитель легковушки погиб.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Волынской области.
Водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN TGX с прицепом. В результате удара водитель легковушки погиб на месте. За рулем фуры находился 46-летний житель Ровенской области.
По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, во Львове пьяный водитель опрокинул на крышу свой Mercedes-Benz.