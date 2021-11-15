Волна арктического холода возвращается в Украину: прогноз погоды на неделю, 15-21 ноября

Ночью температура воздуха будет опускаться до 10° мороза.

Волна арктического холода возвращается в Украину. Синоптики на этой неделе, 15-21 ноября, прогнозируют и первый снег — осадки ожидают с пятницы, 19 ноября.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

В большинстве областей будет падать дождь. А вот Житомирская, Черниговская, Сумская, Киевская и Полтавская области, возможно, встретят первый снег.

По прогнозам Укргидрометцентра, в понедельник, 15 ноября, в стране будет сухо. Ветер южный, 3-8 м/с, с переходом на северный, 7-12 м/с, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем кроме Закарпатья и юга Одесской области, 1-6° тепла.

16-17 ноября также без осадков. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла, на юге страны и Закарпатье ночью 1-6° мороза, днем 1-7° тепла, 16 ноября в Закарпатье до 11° тепла.

В четверг, 18 ноября, без осадков, лишь днем в западных областях небольшой дождь с мокрым снегом, в Карпатах снег. Температура в восточной части ночью 4-10° мороза, днем 0-5° тепла, на остальной территории ночью 1-7° мороза, на западе около 0°, днем 2-8° тепла, на юго-западе страны до 10°.

19-21 ноября в Украине ожидается небольшой и умеренный дождь с мокрым снегом (на юге преимущественно дождь). Температура ночью 3° тепла до 3° мороза (19 ноября в восточных и северо-восточных областях 4-8° мороза), днем 1-7° тепла, на юге страны до 10°.

В Киеве 15 ноября без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с, с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла. 16-17 ноября в столице также будет сухо. Температура ночью 5-7° мороза, днем 1-3° тепла. С четверга, 18 ноября, в Киев придут дожди, местами даже с мокрым снегом, которые будут идти и на выходных, 20-21 ноября.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.

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