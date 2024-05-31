Волна дождей с жарой: синоптик дала прогноз на начало лета

Июнь начнется в Украине жарой. В большинстве областей 1 июня ожидается повышение температуры воздуха.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температура воздуха в восточных областях будет завтра +26+31 градус. В большинстве областей в течение дня +25+29 градусов, только в западных областях будет свежее, +22+25 градусов.

Ветер будет умеренным, в западных областях возможны более сильные порывы, до 15 метров в секунду.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются 1 июня в западных областях, на севере Украины, Винницкой области и местами Черкасской области. На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.

В Киеве лето начнется жарой. В течение дня столбики термометров покажут +29 градусов.

"В начале лета дефицит влаги и, соответственно, высокая пожарная опасность, будут наблюдаться на юге и востоке Украины, а также сухая погода охватит значительную часть центральных областей, кроме Винницкой области. Наибольшая вероятность периодических дождей — запад и север Украины", — добавила она.

Ранее синоптик сообщил, что погода в Украине будет летом с резкими перепадами. Ожидаются высокие температуры воздуха, ветры и сильные дожди.

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