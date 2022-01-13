"Волна коронавируса, которая уже у нас началась, будет нелегкой": врач рассказал об особенности "Омикрона"

"Волна коронавируса, которая уже у нас началась, будет нелегкой": врач рассказал об особенности "Омикрона"

"Омикрон" более заразен, чем "Дельта", также повторных случаев COVID-19 увеличилось, это все приведет к росту госпитализаций в Украине и новой волне, говорит Тарас Жиравецкий.

Повторных случаев коронавируса увеличилось по сравнению с предыдущими месяцами. И начавшаяся в Украине волна COVID-19 будет нелегкой.

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Такое мнение высказал врач Тарас Жиравецкий на своем канале в Telegram.

"Если штаммом "Дельта" болело 10 пациентов из 1000 переболевших предыдущими штаммами, то с "Омикроном" 100 человек из 1000 имеет шанс заразиться. Таковы данные британских ученых. Если еще 2 месяца назад повторных случаев COVID-19 было очень мало, то сейчас имею много звонков пациентов, которые болели раньше", – говорит врач.

По его словам, пациенты, которые уже второй раз заболели COVID-19, "имеют высокий титр антител igG к коронавирусу, кто-то даже после того, как вакцинировался двумя дозами вакцины, но у них снова появилась температура, заложенность носа и все симптомы COVID-19". Более того, экспресс-тест на антиген подтвердил коронавирус, говорит врач.

"Пока самое быстрое заражение было у пациента, который болел в ноябре и сейчас имеет высокий титр антител igG и igG к спайкбелку", — отметил Тарас Жиравецкий.

По его словам, повторное заражение коронавирусом имеет более легкое течение.

"Вакцинация к сожалению не защищает от заражения. Защищают ли антитела после "ковида" от повторного заражения? Да, защищают от "Дельты" на 99%, а от "Омикрона" на 90%. Почему весь мир переживает за "Омикрон"? Потому что заболеет одновременно в 5-6 раз больше людей, чем во время "Дельта"-волны, и хотя он протекает легче, госпитализации поднимутся однозначно и могут достичь уровней минувшей волны.Также будут повторные тяжелые случаи "ковида" и нехватка персонала в больницах из-за большого количества заражений. В результате эти факторы указывают на то, что волна, которая у нас уже началась, будет нелегкой ", — утверждает медик.

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