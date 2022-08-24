Волна массовых "заминирований" на День Независимости прокатилась по Украине: перечень городов

Сообщения поступают о заложенной взрывчатке в местах скопления людей.

Волна массовых "заминирований" 24 августа, в День Независимости, прокатилась по Украине.

Так, во Львове полицейские получили уведомление о заминировании нескольких объектов гражданской инфраструктуры. Каких именно, там не называют. Однако по информации местных телеграм-каналов, речь идет о Краковском рынке, главном железнодорожном вокзале, автовокзале на Стрыйской, ТЦ "Магнус" и Винниковском рынке.

В Ровно сообщили о заминировании железнодорожного вокзала, старого автовокзала и рынка. Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Также телеграм-каналы пишут о заминировании железнодорожных вокзалов в Виннице и Хмельницком.

В Мукачево правоохранители сообщают о минировании рынка.

Стоит отметить, что по словам представителя Одесской ОВА Сергея Братчука, поступление информаций о заминировании административных зданий, парков, торговых центров в разных городах Украины является элементом гибридной информационной войны. Враг пытается таким образом посеять панику.

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