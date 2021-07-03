Волна нового штамма коронавируса "Дельта" может накрыть Украину за одну ночь — Голубовская

По словам врача, уже сейчас нужно готовить клинические базы.

Пока нет ни одной причины говорить о том, что новый штамм коронавируса "Дельта" обойдет Украину. Уже сейчас нужно готовить клинические базы.

Об этом заявила заслуженная врач Украины Ольга Голубовская.

"Сейчас нас напрягает действительно, когда" Дельта"-штам этот придет — я не вижу пока ни одной причины, почему бы он к нам не пришел, если все страны в этом задействованы, — поэтому я и говорю, что сейчас тем, кто не имеет иммунитета, лучше воспользоваться ситуацией и вакцинироваться, потому что, когда люди прививаются в период быстрого роста и огромного количества заболевших, — они себя подвергают дополнительному риску заражения", — пояснила медик.

Голубовская отмечает, что накрыть волной эпидемии может всего за ночь.

"В инфекционной патологии важный прогноз, который должен быть всеобъемлющим. Пусть он лучше не сбудется, но рассматриваются различные сценарии, как в противодействии, так и в лечении в новом каком-то, если что-то возникнет. Я вам приведу такой пример: все штаммы коронавируса — вы знаете, CDC, американцы разделили на: штаммы, вызывающие интерес — это те штаммы, которые периодически возникают, их много циркулирует, но они не вызывают ни тяжелые формы, ни распространяются быстрее, чем другие штаммы. Потом — штаммы, вызывающие беспокойство — так, 15 июня этого года CDC внесло "Дельта"-штам, за которым они наблюдали полтора месяца, в список штаммов, вызывающих беспокойство. Это штаммы, которые ускользают от иммунитета, как вакцинального, так и природного, и гораздо интенсивнее передаются. это значит, что нужно готовить клинические базы, потому что вы помните, как все быстро развивается. С сегодня на завтра — некогда думать. Сейчас все хорошо, а буквально за ночь, грубо говоря, может накрыть", — говорит врач.

Она добавила, что эти штаммы, которые могут ускользать от диагностических тест-систем, также немного более устойчивыми к лечению и хуже отвечают на терапию.

Напомним, ранее в ВОЗ отчитались, что штамм "Дельта" обнаружили уже почти в 100 странах.

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