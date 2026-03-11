Волна весеннего тепла идет в Украину: где температура поднимется до +19 °С

Прогноз погоды / © pexels.com

В Украине до конца недели существенных осадков не прогнозируют. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман, который будет быстро рассеиваться после восхода солнца. В то же время в некоторых регионах возможны кратковременные ночные заморозки, особенно в пониженных участках местности и в Карпатах.

Об этом сообщило издание «Метеопрог».

В четверг, 12 марта, по всей стране сохранится теплая и солнечная погода без осадков. Ветер будет юго-западного направления, 3-8 м/с. Ночью температура составит -1…+4 °С, днем воздух прогреется до +14…+19 °С.

В пятницу, 13 марта, погодные условия будут оставаться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая погода без осадков, ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5 °С, днем — +13…+19 °С.

В субботу, 14 марта, в Украине будет царить малооблачная и сухая погода. Осадков не предвидится, местами ночью и утром возможен слабый туман. Ветер восточный или юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура составит -1…+4 °С, днем — +11…+16 °С, в западных областях местами до +17…+18 °С.

В воскресенье, 15 марта, выступление антициклона с востока будет обуславливать стабильную и сухую погоду по всей стране. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Ночью температура ожидается в пределах -2…+3 °С, днем — +9…+15 °С, на крайнем западе — до +17 °С.

