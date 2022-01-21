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Волна "заминирований" в Украине: глава МВД рассказал, откуда поступают сообщения, и какая у них цель

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Волна "заминирований" в Украине: глава МВД рассказал, откуда поступают сообщения, и какая у них цель

УНИАН

Все сообщения о "заминировании" оказались фейковыми.

В Украине с начала года значительно увеличилось количество сообщений о "заминировании". В ходе проверок взрывчатки нигде не обнаружили.

Об этом в Facebook сообщил глава МВД Денис Монастырский.

Глава МВД отметил, что все сообщения о "заминировании" в Украине оказались фейковыми. Это связано с активизацией гибридной войны против Украины.

"Мы четко понимаем, что подавляющее большинство псевдосообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или непосредственно из Российской Федерации. И это делается для распространения паники. Твердо уверяю: те, кто устраивают такие провокации, никогда не получат того, на что рассчитывают", — подчеркнул. Денис Монастырский.

Министр добавил, что МВД находится в полной готовности и профессионально выполняет работу.

Напомним:

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