Волна жары накроет Украину: погода на неделю, 7—13 июля

В Украине в ближайшие дни ожидается постепенное повышение температуры / © Pixabay

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В течение недели — с 7 по 13 июля — в большинстве регионов Украины сохранится жаркая и довольно изменчивая погода. Жара будет сопровождаться грозами, в отдельные дни возможен град и шквалистые порывы ветра.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Понедельник, 7 июля

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По всей территории Украины установится жаркая погода. Ночью осадки не ожидаются, а днем ​​и вечером в западных, Черкасской и Киевской областях возможны грозы, местами град и шквалы до 17-22 м/с. В остальных регионах существенных осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью составит от +15 до +22 °С, днем ​​от +29 до +34 °С, местами в центре, на юге и Закарпатье воздух прогреется до +35…+37 °С.

Вторник, 8 июля

В западных и северных регионах погода сохранится достаточно неустойчивой: ожидаются грозовые ливни, местами значительные, с вероятной выпадкой града и шквалами до 17 — 22 м/с.

На остальной территории страны осадки маловероятны. Ветер южный / юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +17…+22 °С, днем +29…+34 °С, в центре и на юге страны +35…+38 °С.

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Среда, 9 июля

Грозовые дожди сохранятся на западе Украины, а также в Киевской области, местами возможен град и шквалы до 15-20 м/с. В других регионах продлится период жаркой и сухой погоды. Ветер переменных направлений, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха на западе и севере Украины ночью будет +15…+21 °С, днем +23…+33 °С, в других областях ночью +20…+25 °С, днем +34…+39 °С.

Четверг, 10 июля

Западные области снова окажутся под влиянием дождливой погоды. Здесь местами возможны сильные ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра. На остальной территории Украины сохранится сухая и аномально жаркая погода. Ветер в западной части будет северного направления, в остальных регионах юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха на западе ночью будет колебаться в пределах +13…+18°С, днем +15…+20°С. В других областях ночью +19…+25 °С, днем +34…+39 °С.

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Пятница, 11 июля

Под влиянием малоподвижного циклона кратковременные грозовые дожди охватят почти всю территорию Украины кроме южной половины. Возможны град и шквалы до 17-22 м/с, в западной части местами пройдут сильные осадки. Ветер будет наблюдаться переменных направлений, 5-10 м/с. Температура на западе Украины ночью будет +11…+16 °С, днем +14…+21 °С. В других регионах ночью +19…+25 °С, днем +34…+39 °С.

Суббота, 12 июля

Грозы и дожди прогнозируются в западных и северо-восточных областях, на остальной территории страны преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, кое-где будет усиливаться до 15-17 м/с. Температура на западе ночью будет колебаться в диапазоне +9… +14 °С, днем +20… +25 °С, в других регионах ночью +14… +21 °С, днем +29… +34 °С в юго-восточной части местами +35… +39 °С.

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Воскресенье, 13 июля

Кратковременные грозовые ливни возможны на востоке и крайнем западе страны, в других областях без существенных осадков. +26…+32 °С, местами на юго-востоке до +33…+39 °С.

Ранее синоптик сообщила, что в начале июля в Украине ожидается постепенное понижение температуры воздуха.