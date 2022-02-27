Волноваха находится под контролем Украины, но ситуация в городе сложная

Продолжаются артобстрелы.
Город Волноваха Донецкой области находится под контролем Украины, и военные продолжают защищать ее.
Об этом 27 февраля сообщил народный депутат Дмитрий Лубинец, а также это подтвердила представитель Донецкой ОГА Татьяна Игнатенко.
"Город никто не бросил, ситуация тяжелая, но контролируемая! ВСУ воюют и успешно! О ситуации в городе знают все! Об обстрелах гражданского населения, об авиаударах Донецкой области, о вражеских танках! Удержим город – порядок наведем!" – говорится в сообщении Лубинца.
В то же время, Игнатенко сообщила, что ситуация в городе сложная.
"Но ситуация в городе крайне тяжелая. Артобстрелы не прекращаются уже второй день. И в эти минуты тоже бьют. Местные говорят, летит так тяжело, что оставляет воронки в три-пять метров. Воды нет уже в течение нескольких дней. Нет электричества, потому что разбиты подстанции. Нет газа. Завезти хлеб или продовольствие нет возможности", – говорится в сообщении.
В ОГА также сообщили, что у жителей Волновахи разряжены телефоны, связь плохая. Центральная районная больница работает на генераторах. Но скорые не выезжают, потому что опасно. Помощь оказывают тем, кто может прийти или кого приводят. В настоящее время там находятся 11 раненых.
Больница тоже пострадала: россияне попали в здание лор-отделения.
Местные власти создали штаб, чтобы когда прекратятся обстрелы – оперативно начать действовать. Обзванивают людей. Местные сидят по подвалам.
27 февраля. 12:50 Волноваха наша. Но ситуация в городе очень тяжелая. Артобстрелы не прекращаются второй день. И в данные...Опубликовано Татьяной ИгнатченкоВоскресенье, 27 февраля 2022 г.
Отметим, что в пятницу, 25 февраля, российские войска обстреливают Волноваху, пытаясь прорвать украинскую оборону. Утром 26 февраля в городе не было электричества и воды, в том числе на железнодорожном вокзале.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- потери личного состава – более 3000 человек,
- танки – около 100,
- боевые бронированные машины – около 540,
- пушки – 15,
- ЗРК "Бук" – 1,
- самолеты – 16,
- вертолеты – 18.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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