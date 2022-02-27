Волноваха находится под контролем Украины, но ситуация в городе сложная

Волноваха находится под контролем Украины, но ситуация в городе сложная

Продолжаются артобстрелы.

Город Волноваха Донецкой области находится под контролем Украины, и военные продолжают защищать ее.

Об этом 27 февраля сообщил народный депутат Дмитрий Лубинец, а также это подтвердила представитель Донецкой ОГА Татьяна Игнатенко.

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"Город никто не бросил, ситуация тяжелая, но контролируемая! ВСУ воюют и успешно! О ситуации в городе знают все! Об обстрелах гражданского населения, об авиаударах Донецкой области, о вражеских танках! Удержим город – порядок наведем!" – говорится в сообщении Лубинца.

В то же время, Игнатенко сообщила, что ситуация в городе сложная.

"Но ситуация в городе крайне тяжелая. Артобстрелы не прекращаются уже второй день. И в эти минуты тоже бьют. Местные говорят, летит так тяжело, что оставляет воронки в три-пять метров. Воды нет уже в течение нескольких дней. Нет электричества, потому что разбиты подстанции. Нет газа. Завезти хлеб или продовольствие нет возможности", – говорится в сообщении.

В ОГА также сообщили, что у жителей Волновахи разряжены телефоны, связь плохая. Центральная районная больница работает на генераторах. Но скорые не выезжают, потому что опасно. Помощь оказывают тем, кто может прийти или кого приводят. В настоящее время там находятся 11 раненых.

Больница тоже пострадала: россияне попали в здание лор-отделения.

Местные власти создали штаб, чтобы когда прекратятся обстрелы – оперативно начать действовать. Обзванивают людей. Местные сидят по подвалам.

27 февраля. 12:50 Волноваха наша. Но ситуация в городе очень тяжелая. Артобстрелы не прекращаются второй день. И в данные... Опубликовано Татьяной ИгнатченкоВоскресенье, 27 февраля 2022 г.

Отметим, что в пятницу, 25 февраля, российские войска обстреливают Волноваху, пытаясь прорвать украинскую оборону. Утром 26 февраля в городе не было электричества и воды, в том числе на железнодорожном вокзале.