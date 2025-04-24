«Володимир, остановись!»: Путин ударил ракетами не только по Киеву, но и лично по Трампу

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В ночь на четверг, 24 апреля, Россия нанесла самый большой за последнее время комбинированный удар по Украине, преимущественно по Киеву и Харькову. Летело все: баллистические и крылатые ракеты, в том числе «Калибры», а также «шахеды». В Киеве погибли 12 человек, включая родных брата и сестру, которым было 21 и 19 лет, еще более 90 человек пострадали. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, российская атака по Киеву была направлена именно по гражданской инфраструктуре. Это наглядно подтверждают фотографии масштабных разрушений в густонаселенном районе столицы, куда враг попал баллистической ракетой. Повреждены не менее 25 жилых домов, школа и детсад.

Как раз накануне этого очередного преступления россиян, американцы саботировали переговоры в Лондоне об условиях прекращения огня и более широкой рамки урегулирования войны, а Дональд Трамп еще и набросился на президента Зеленского, уверяя, что с ним договориться труднее, в то время как Россия готова к миру. Параллельно вице-президент Джей Ди Вэнс говорил, что США сделали справедливое предложение и Украине, и России, которая предусматривает обмен некоторыми территориями и замораживание войны примерно по нынешней линии столкновения. И в это же время американские СМИ сообщали, и об этом даже дописывал старший сын Трампа, что Белый дом предлагает признать оккупированный Крым российским, о чем президент Зеленский уже публично сказал «нет».

Когда Трамп делал это заявление в Овальном кабинете, в Киев уже летели российские ракеты. Проснувшись, президент США призвал главу Кремля «Владимире, остановись!», добавив, что его «не устраивают российские удары по Киеву». Вместе с этим, Трамп не пригрозил Путину за это очередное зверское преступление никакими последствиями или ужесточением санкций, хотя еще месяц назад Вашингтон обещал давить на Россию. Путину успешно удается превращать Трампа на международной арене из посредника в своего соучастника. Однако в Белом доме это вряд ли понимают.

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Итак, как Запад отреагировал на масштабный российский удар по Киеву?

Пока спасатели в Киеве продолжали искать под завалами разрушенных домов людей, старший сын Трампа, Джей Ди Венс, Илон Маск и другие приближенные к команде действующего президента США публичные особы постились в соцсети Х обвинения в адрес Владимира Зеленского и Украины. Джей Ди Вэнс, например, репостнул длинный пост Дональда Трампа, который тот сделал в среду, 23 апреля, вечером, еще до своих не менее скандальных заявлений в Овальном кабинете:

"Президент Украины Владимир Зеленский на первой полосе The Wall Street Journal хвастается, что "Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить". Это заявление очень вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы…».

В этом достаточно длинном сообщении Трамп также фактически обвиняет Украину в том, что Крым, где дислоцировался ЧФ РФ, в 2014 году сдали без всякого выстрела, добавляя, что либо Зеленский может сейчас иметь мир, либо еще три года воевать и потерять всю страну. Это сообщение в своей соцсети Truth Social Трамп сделал, как только в среду, 23 апреля, в Лондоне завершились переговоры представителей Украины, Британии, Франции и Германии, которые госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Виткофф саботировали. Вместо них Америку представлял еще один спецпосланник Трампа Кит Келлог, который, по многочисленным истокам из Белого дома, уже недостаточно влиятельной фигурой. По информации американской прессы, Рубио и Виткофф не приехали, потому что накануне Зеленский публично отказался признать оккупированный Крым российским в рамках любого соглашения с россиянами, что и привело к истерике Трампа и его команде.

Официально американская сторона не подтверждала, что в рамках своего плана замораживания войны предлагает признать оккупированный Крым российским или снять с Москвы санкции, введенные с 2014 года. Об этом сообщали американские СМИ. Однако после демарша Рубио и Виткоффа, не приехавших в Лондон (нет сомнений, что это было указание президента США), появился скандальный пост Трампа о Крыме. Илон Маск у Х это перепостил, как и постановочное видео, где Трамп вроде бы выбрасывает «малыша Зеленского» из Овального кабинета.

Старший сын Трампа пошел еще дальше. В то же время, как спасатели извлекли из-под завалов в Киеве тело девятой жертвы, убитой россиянами, Дональд Трамп-младший перепостил сообщение американского экономиста Джеффри Сакса (поддерживающего движение MAGA и разнообразные конспирологические теории), дополнив его внимание: Зеленский не хочет мира». Ну, а сам Сакс уже в другом сообщении распространил сюжет NBC News двухлетней давности, где телеканал вроде бы опрашивает людей в Крыму, добавив к этому:

«NBC News опросил людей на улицах Крыма и „каждый из них“ хотел быть частью России. Почему Украина продолжает выступать против демократии в Крыму?».

Поэтому, хотя официально администрация Трампа и не подтвердила, что их одностраничный план замораживания войны путем установления режима прекращения огня (а именно это они смогли «родить» за три месяца разговоров с россиянами) содержал признание оккупированного Крыма российским, их заявления и сообщения в соцсетях доказывают обратное. К тому же риторика команды информационного сопровождения Трампа очень совпадает с кремлевской. Так, например, в четверг, 24 апреля, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила о «неспособности Зеленского договариваться» и идти на уступки. В принципе, это тоже самое, что говорили и писали представители команды Трампа.

Тем не менее, администрация Трампа достаточно неоднородна. Американские СМИ уже давно об этом писали, и это еще раз проявилось сейчас по поводу возможного ослабления санкций против России. По информации издания Politico, Марко Рубио и министр внутренних дел Даг Бергам, также являющийся председателем Совета по энергетическому доминированию Белого дома, противостоят предложениям Стива Виткоффа (который в пятницу, 25 апреля, уже в четвертый раз встретится с Путиным) отменить санкции против «Северного потока-2» Европы. И хотя сами Рубио и Виткофф опровергли информацию, что разговоры о возможной отмене санкций против «Северного потока-2» вообще имеют место, профильные европейские и американские эксперты говорят об этом уже как минимум месяц.

Вместе с этим спикер Белого дома Кэролайн Левитт посоветовал президенту Зеленскому меньше комментировать мирные переговоры в СМИ, добавив, что у Трампа уже теряется терпение. Украинский президент ответил, что «не знает, у кого там должно ворваться терпение, но именно украинцы могут не выдержать». Республиканцы в Конгрессе в большинстве своем, очевидно, сделали вид, что не заметили масштабных российских обстрелов Киева и других украинских городов. Лишь, например, бывший спикер Палаты представителей, республиканец Ньют Гингрич дописал в Х:

«Из нападения Путина на Киев становится ясно, что он до сих пор не верит в негативные последствия продолжения войны. Запад еще не убедил российского диктатора, что альтернатива прекращению огня является значительно большей угрозой его режиму. Пока он не испугается серьезных последствий, он будет продолжать лгать и воевать с потрясающим цинизмом».

Из европейских лидеров громче всего отреагировали президент Франции Эммануэль Макрон и глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Макрон встал на защиту Зеленского, заявив, что обсуждение вопроса Крыма не ко времени, украинский президент не согласится на прекращение огня, пока его столицу бомбят, а гнев США должен быть направлен на одного человека — Путина. А Кая Каллас добавила, что «настоящим препятствием для мира является не Украина, а Россия, чьи военные цели остаются неизменными».

Уже в четверг вечером, 24 апреля, после сообщения «Владимире, остановись!», Трамп повторил, что и Россия, и Украина хотят мира, и должны сесть за стол переговоров. Тем не менее, Трамп и члены его команды в очередной раз умолчали о том, как остановить масштабные российские воздушные атаки и установить действительно справедливый режим прекращения огня, который не потребует капитуляции Украины. Трамп предположил, что может лично встретиться с Путиным после его первой заграничной поездки в Саудовскую Аравию в середине мая.

Дата публикации 15:37, 24.04.25 Количество просмотров 13 Клименко посетил место удара по дому в Святошинском районе столицы