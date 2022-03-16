"Володя, вставай, мы вашу армию уронили и рубль": украинцы шутят в Сети на актуальные темы

"Володя, вставай, мы вашу армию уронили и рубль": украинцы шутят в Сети на актуальные темы

В частности, аббревиатура ДСНС получила новое значение, что в перевоже с украинского значит "помогаем сдерживать наступление сволочи".

Украинцы – точно непобедимы, ведь даже в военное время находят моменты для юмора, потому что без него никак. В частности, в соцсетях распространяют шутки и мемы на тему войны, о Путине и России.

ТСН.ua публикует подборку украинского юмора.

Прежде всего заметим, что украинцы – настолько суровая нация, что готовы сажать картофель даже когда над ними летают вражеские ракеты.

А украинки всегда были, есть и будут свободными, так что их не стоит "освобождать", потому что можно за это росплатится.

В то же время украинцы – бережная нация, поэтому позаботились о будущем президента страны-агрессорши Владимира Путина.

Тем временем сам Путин продолжает отправлять гибнуть в Украину юных срочников и этот позорный факт тоже обыграли в карикатуре.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины настолько круто проявляет себя в войне с врагом, что в соцсетях уже придумали новое значение для аббревиатуры ГСЧС (ДСНС), что в перевоже с украинского звучит "помогаем сдерживать наступление сволочи".

Не менее героически проявляют себя украинские города-герои. Так что в Сеть выложили версии гербов нескольких городов, бойцы которых сдерживают "вторую армию мира": Сумы, Мариуполь, Чернигов Харьков.

Не отстает и Херсон. Там оккупантам дали убедительное предупреждение.

А то, как украинские защитники разбили технику российской армии вблизи села Чернобаевка Херсонской области, оккупанты будут вспоминать еще долго. Ну не все, конечно, смогут это сделать.

И еще несколько шуток об армии РФ и новых реалиях жизни в стране.

Не будем терять позитива! Все будет Украина, так что слава Украине!