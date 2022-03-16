"Володя, вставай, мы вашу армию уронили и рубль": украинцы шутят в Сети на актуальные темы

В частности, аббревиатура ДСНС получила новое значение, что в перевоже с украинского значит "помогаем сдерживать наступление сволочи".
Украинцы – точно непобедимы, ведь даже в военное время находят моменты для юмора, потому что без него никак. В частности, в соцсетях распространяют шутки и мемы на тему войны, о Путине и России.
ТСН.ua публикует подборку украинского юмора.
Прежде всего заметим, что украинцы – настолько суровая нация, что готовы сажать картофель даже когда над ними летают вражеские ракеты.
А украинки всегда были, есть и будут свободными, так что их не стоит "освобождать", потому что можно за это росплатится.
В то же время украинцы – бережная нация, поэтому позаботились о будущем президента страны-агрессорши Владимира Путина.
Тем временем сам Путин продолжает отправлять гибнуть в Украину юных срочников и этот позорный факт тоже обыграли в карикатуре.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины настолько круто проявляет себя в войне с врагом, что в соцсетях уже придумали новое значение для аббревиатуры ГСЧС (ДСНС), что в перевоже с украинского звучит "помогаем сдерживать наступление сволочи".
Не менее героически проявляют себя украинские города-герои. Так что в Сеть выложили версии гербов нескольких городов, бойцы которых сдерживают "вторую армию мира": Сумы, Мариуполь, Чернигов Харьков.
Рисунки городов-героев русско-украинской войны, сдерживающих "вторую армию мира"– Милитарный (@mil_in_ua) March 16, 2022
Сумы
Мариуполь
Чернигов
Харьков #Украина #Ukraine pic.twitter.com/wev6cGW5TE
Не отстает и Херсон. Там оккупантам дали убедительное предупреждение.
А то, как украинские защитники разбили технику российской армии вблизи села Чернобаевка Херсонской области, оккупанты будут вспоминать еще долго. Ну не все, конечно, смогут это сделать.
И еще несколько шуток об армии РФ и новых реалиях жизни в стране.
Не будем терять позитива! Все будет Украина, так что слава Украине!
Читайте также: