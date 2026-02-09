Волонтер из Финляндии сбил насмерть полковника СБУ, жена которого – судья: почему дело стало резонансным

Фото Facebook Адвокатское объединение «Партнеры» / hromadske

Суд в Полтаве на 6 лет посадил за решетку волонтера из Финляндии, который в мае 2025 года насмерть сбил офицера СБУ

Ранее об этом писали финское издание Helsingin Sanomat и hromadske. Детали истории собрал ТСН.ua.

Что известно о финском волонтере

33-летний Мустонен Роопе Микаэль из Хельсинки, которого в финском медиа называют именем Антти, работал охранником в метро. С 2022 года он начал ездить в Украину, тратя часть своей зарплаты на волонтерство. Он перевозил как боевое снаряжение для военных, так и вещи для гражданских.

Во время последней поездки Volkswagen Transporter с финскими номерами был загружен, среди прочего, больничным креслом, производной койкой и оборудованием, необходимым для обучения пилотов дронов.

В Финляндии Антти работал телохранителем в метро. Он тратил все свои деньги на бизнес в Украине. Если ему приходилось работать сверхурочно, он говорил друзьям, что экономит деньги на военный фонд.

Работодатель очень благосклонно относился к просьбам работника об отпуске, который тот проводил в Украине.

Роковое ДТП

В мае 2025-го финн ехал из Харькова в Киев. На обочине дорог и частично на проезжей части, пишет HS, стоял черный внедорожник Toyota SUV. Аварийные огни были включены, но сигнальный треугольник якобы выставлены не были. Водитель проверял левое переднее колесо.

Антти заметил внедорожник, но не стоящего посреди полосы водителя. Финн не успел затормозить и врезался в мужчину. Финский волонтер знал, как оказать первую помощь, мужчина пришел в себя и что-то сказал. Крови не было видно. Однако ночью пострадавший скончался в больнице.

Авто финского волонтера / © Helsingin Sanomat

Погибшим оказался офицер СБУ

По информации финского СМИ, погибшим оказался офицер Службы безопасности Украины, а его жена — глава Хозяйственного суда в Харьковской области.

Как пишет финское издание, на место аварии продолжали прибывать новые машины. Кроме полиции, там были минимум прокурор, сотрудники службы безопасности, прохожие и неизвестный мужчина в красной толстовке. Было не менее пятнадцати человек.

«На месте аварии обыскали телефон Антти. Когда его везли на анализы крови, адвокат Михаил Тарасенко получил много звонков от прокурора и Службы безопасности», — говорится в материале.

«Потом мне сказали, что жертвой аварии является сотрудник Службы безопасности Украины. Я также узнал, что его жена — уважаемая председатель суда в Харьковской области», — говорит юрист Тарасенко.

Защита финна утверждает о предвзятом отношении к подсудимому и слишком строгий приговор

«Вдова имела власть, и именно поэтому Антти сидит в тюрьме», — говорит адвокат финна Михаил Тарасенко.

Сам судебный процесс прошел в октябре. Антти получил шесть лет заключения за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть.

В то же время адвокат утверждает, что водителя обычно освобождают под залог, если дело не связано с алкоголем, наркотиками или попытками побега.

«Я только занимался делом, где водитель, будучи пьяным, сбил человека. Он не попал в тюрьму. Шесть лет — это долгий срок. Это приговор для убийцы, который дают за умышленное убийство. Это был чистый несчастный случай», — говорит юрист.

Компенсацию сторона защиты также называет высокой.

Антти обязали выплачивать каждому из потерявших отца детей примерно 470 евро в месяц до достижения ими совершеннолетия. Вдова потребовала компенсации в размере 15 миллионов гривен, но получила один миллион.

По словам Тарасенко, финн уже надеялся на передачу в Финляндию. Сейчас это невозможно, поскольку приговор еще не окончательный и весь судебный процесс начнется сначала.

Самый строгий приговор в Украине за смертельное ДТП?

В комментарии «Укринформу» Михаил Тарасенко заявил, что сторона защиты оспаривает как меру наказания, так и меру пресечения.

По его словам, даже подсудимые, совершившие такое уголовное правонарушение в состоянии алкогольного опьянения, часто не находятся под стражей после внесения залога. Также оспаривают и меру наказания.

«Мы в Полтавском районном суде вообще не нашли наказание, связанное с реальным лишением свободы по этой части этой статьи, то есть Полтавский районный суд вообще не лишает свободы в пределах таких статей. Там есть исключения — если человек сбежал и не оказывал помощи или других отягчающих обстоятельств. А так обычно суды дают 3-5 лет лишения свободы и тут же освобождают от ответственности. Мы не нашли в Украине вообще в реестре судебных решений никакого подобного столь сурового приговора», — пояснил Тарасенко.

Заседающий в Ирпене судья Михаил Одарюк пересмотрел приговор Антти по просьбе HS. Он смотрит на него очами внешнего эксперта.

Финское издание выяснило, что в прошлом году украинские суды вынесли 1600 приговоров за то же преступление, и более чем в 1200 из них сроки заключения были условными. Продолжительность наказания колебалась от трех до восьми лет.

Антти не вышел на условно-досрочное увольнение. Назначенный ему шестилетний срок превышает средний срок заключения.

«Это исключение в практике принятия решений местными судами», — говорит Одарюк.

Вдова погибшего офицера СБУ требует еще более строгого приговора

В приговоре Полтавского районного суда говорится, что вдова на заседании Полтавского районного суда просила не учитывать раскаяние обвиняемого, потому что «оно формальное»,

По информации «Укринформа», потерпевшая также утверждает, что местный суд не дал оценки ее утверждениям о наличии в действиях обвиняемого состава других уголовных правонарушений, поскольку погибший был полковником СБУ, а обвиняемый является гражданином другого государства, поэтому «его цель пребывания в Украине должным образом не установлена».

Что говорит сам финн

Финский волонтер в целом признает свою вину. Долгое время в СИЗО он не общался, поскольку рядом с ним не было бы никого, кто бы владел английским языком (кроме общения с адвокатами).

«Антти говорит, что он думал обо всем этом: он приехал в Украину как волонтер и хотел помочь стране снова стать на ноги. Затем система обернулась против него. Он стал ее жертвой», — передают его слова финские СМИ.

Похоже, финн разочаровался в Украине.

«Во время слушания мне стало становиться понятно, что это не то государство, где господствует верховенство права. Я вложил все свои ежегодные отпуска, все деньги в это. Я безотчетно поддерживал существование этой системы. Если ваш оппонент в суде работает на властном посту, значит, у меня не было никаких шансов», — рассуждает осужденный финский волонтер.

Пахнет международным скандалом

Семья финского волонтера обратилась с письмами к нескольким сторонам в президентские офисы Владимира Зеленского и Александра Стубба.

Министерство иностранных дел Финляндии скупо прокомментировало это дело.

«Мы очень внимательно следим за правовым процессом в Украине. Мы стараемся помочь гражданам Финляндии в соответствии с Законом о консульских услугах», — говорит руководитель консульства Юсси Таннер.

Сам Антти написал письмо депутату Европарламента Пекке Товери о тюрьме. На обращение с Антти также была подана жалоба в Европейский суд по правам человека.

Пекка Товери говорит, что обсуждал этот вопрос как с послом Украины в ЕС, так и с министром юстиции.

«Да, я сказал послу, что когда Украина стремится стать членом ЕС, такие вещи выглядят плохо. Правовая система должна работать. Не может быть, чтобы с финским добровольцем обращались хуже, чем с российским военнопленным», — говорит депутат Европарламента Пекка Товери.

Имя погибшего полковника СБУ и его супруги-судьи в СМИ не разглашаются. Вдова погибшего или его родственники к журналистам с объяснением своей позиции не обращались.

