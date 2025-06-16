Максим Музычка

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В Луцке снова разразился скандал — на этот раз по поводу мобилизации волонтера Максима Музычки, который, по словам его матери, Ларисы Музычки, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом Лариса Музычка написала в Facebook.

Женщина утверждает, что 10 июня в Луцке ее сына задержали представители ТЦК прямо на улице.

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«Без полиции и проверки документов. Ему залили газ в глаза и доставили в областной ТЦК в Луцке. После этого через сутки, без ВЛК, его вывезли на полигон во Львовской области. 12 июня он перестал выходить на связь. Благодаря геолокации я увидела, что его везут в больницу Св. Пантелеймона во Львове», — рассказала она.

Внимание. Фото содержит чувствительные кадры 18+

Максим Музычка в больнице

Лариса говорит, что когда приехала во львовскую больницу, то увидела, что сын уже находится на операционном столе в критическом состоянии. По ее словам, иедики диагностировали у парня открытую черепно-мозговую травму, субдуральные и эпидуральные гематомы, а также многочисленные кровоизлияния. Ему было проведено две операции. Состояние Максима оценивается как крайне тяжелое.

Позже она уточнила, что Максим находится в медицинской коме после тяжелой черепно-мозговой травмы и двух операций.

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«Состояние критическое. Дополнительно — менингит. Мы боремся за его жизнь», — добавила она.

Что говорят в ТЦК

Волынский областной ТЦК и СП прокомментировал инцидент. В пресс-службе подтвердили, что 11 июня 2025 года, после установления принадлежности гражданина к военному учету, он был направлен на прохождение ВЛК.

«Во время сопровождения в ТЦК и СП гражданин вел себя спокойно. Физические или специальные средства воздействия на него не применялись. Информация об использовании газового баллончика недостоверна», — уверяет Волынский ТЦК.

В ТЦК убеждают, что ее военнослужащих группы оповещения и медицинских работников происходили в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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«По завершении необходимых процедур Музычка Н.А. был направлен и зачислен в учебный центр для прохождения базовой подготовки согласно порядку, определенному действующим законодательством Украины. По факту происшедшего в дальнейшем следователям возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.128 (Неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение)», — добавили в военкомате.

Упал с кузова авто? : что говорят в полиции

В полиции Львовской области не называли фамилию Музычки, рассказав о «31-летнем мобилизованном из Волынской области». Однако из контекста ясно, что речь идет именно о нем.

По словам правоохранителей, мужчина получил телесные повреждения, выпав из кузова грузового автомобиля.

В полиции рассказали, что 12 июня получили сообщения от медиков о пациенте, доставленном в одну из львовских больниц без сознания с открытой черепно-мозговой травмой.

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«Мобилизированный 31-летний житель Волынской области, получил телесные повреждения, выпрыгнув из кузова грузового автомобиля во время перевозки на полигон», — утверждают правоохранители.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.128 (Неосторожное или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине мобилизовали отца, который сам воспитывает двоих маленьких детей.