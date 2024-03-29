Волонтер рассказал, чем украинские дроны отличаются от российских

Российские захватчики и Украина постоянно работают над усовершенствованием дронов, поскольку они играют важную роль в ходе боевых действий.

Волонтер Геннадий Мищевский рассказал, чем российские дроны отличаются от украинских, сообщает РБК-Украина.

Волонтер рассказал, что в России работают целые заводы, которые производят дроны. Таким образом, страна-агрессор пытается удешевить производство, поскольку это очень дорого.

"Например, мы делаем дроны из рам из карбона. Карбон — это прочный и легкий материал, поэтому для дронов идеально подходит. Они делают из алюминия. Я не знаю, насколько хорошо они летают, но это точно дешевле", — объясняет волонтер.

Мищевский рассказал, что именно это необходимо сделать в Украине. Он выразил уверенность, что существует производство, о котором не рассказывают, однако, по его словам, не хватает производства деталей.

"Чтобы такие волонтеры, как я, могли купить эти детали в Украине, а не гнать их из Китая. Я знаю, что есть разработки с пропеллерами и рамами. Но пока нет такого серийного производства, чтобы можно было купить и поставить", — говорит Геннадий.

Мищевский подчеркнул, что не помешало бы также более технологичное производство камер, стеков, видеопередатчиков и т.д.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия модернизирует дроны для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина активно развивает собственную оборонную промышленность.

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