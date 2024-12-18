Волонтеров штрафуют до 100 тыс. грн за передачу авто военным частям – нардеп

Среди аргументов – нарушение таможенных правил. Однако изменения в таможенные декларации волонтеры внести не могут, ведь не разрешает закон.

Народная депутат Украины Нина Южанина заявила, что волонтеров штрафуют за передачу автомобилей военным частям.

Об этом политик написала в Сети.

"Волонтеров штрафуют за передачу автомобилей военным частям. А размер таких штрафов достигает 100 тыс. гривен (уже есть и судебные решения)", – говорится в заявлении Южаниной.

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Она уточнила, что штрафы налагаются в основном за ввезенные в течение 2022 и 2023 годов авто, которые волонтеры передали другим воинским частям, а не тем, которые были указаны в таможенных декларациях.

Депутат также сообщила, чем аргументируются такие штрафы.

"Среди аргументов – формальное нарушение таможенных правил. Но такие автомобили действительно переданы военным частям, однако изменения в таможенные декларации волонтеры внести не могут (закон не позволяет)", – говорится в заявлении.

По словам Южаниной, она подала поправку относительно изменений в Таможенный кодекс для отмены ответственности за передачу авто, ввезенных в качестве гуманитарной помощи, если машины были переданы любой воинской части и это подтверждено необходимыми документами.

К слову, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который позволит участникам боевых действий ввозить автомобили без пошлины, однако его до сих пор еще не рассмотрели.

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