Волонтерские Starlink в Украине может постичь "Блекаут": детали от "Флеша"

Starlink в Украине начал работать по новым правилам / © depositphotos.com

Многие пользователи системы спутниковой связи Starlink в Украине уже наблюдают первые контрмеры, которые компания Илона Маска SpaceX приняла по просьбе Министерства обороны, после того, как оккупанты стали ставить «старлинки» на «Шахеды».

Об этом сообщил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов.

«Я не могу публично озвучивать все, что уже сделано, делается и будет сделано, но все эти действия направлены на одну цель: защиту жителей нашей страны (как военных, так и гражданских) и наших объектов инфраструктуры от угрозы со стороны ударных БПЛА противника», — отметил он.

По словам «Флеша», эти меры временные и будут заменены глобальным, продуманным решением, на которое нам понадобится время.

«Флэш» также намекнул, что в Украине будут собирать информацию о пользователях услуг SpaceX в Армии.

«Не скрою, такие попытки уже были, но многие солдаты, которые используют волонтерские „Старлинки“ и личные „Старлинки“, не хотели подавать информацию командованию. Вдруг командир заберет, или новый не даст, или еще что-нибудь. Мы обязательно придумаем способ, как собрать информацию по Армии, чтобы солдаты доверили нам эту информацию. Хочу также сказать, что компания SpaceX вовлечена в процесс и помогает специалистам Министерства обороны. Я еще раз прошу прощения у тех, кого временно коснулись принятых мер, но для безопасности страны сейчас это очень важные и необходимые действия», — отметил Бескрестнов.

Судя по комментариям под его постом, SpaceX выключила «Старлинки» над Украиной, в том числе и волонтерские, кроме централизованно поступавших в Сил обороны через официальные каналы.

Ранее сообщалось, что российские военные подсоединяют беспилотники, особенно «Шахеды», к системе спутниковой связи Starlink. Это создает серьезную угрозу украинскому тылу, ведь позволяет врагу управлять дронами в режиме реального времени.

Минобороны Украины совместно со SpaceX начало работу над техническими решениями, чтобы исключить использование Starlink на российских беспилотниках. Илон Маск ответил на обращение министра обороны Федорова, подтвердив готовность SpaceX помогать в решении этой проблемы.