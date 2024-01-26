"Волонтерство" на Мальдивах: скандал с известными блоггерами возмутил украинцев — обзор новостей

В сети разгорелся очередной скандал. Блогер Таня Пренткович и ее муж Андрей Гонковский вместе отдыхали на Мальдивах во время полномасштабной войны в Украине. Хотя мужчина должен был волонтерить в Польше.

Что так возмутило общество и почему досталось друзьям известных блоггеров – смотрите в эксклюзиве Виктории Панченко на TSN.UA.

Общество возмущено

Вокруг известной украинской блоггерши-миллионницы Тани Пренткович разгорелся немалый скандал в сети. Инфлюэнсерша сейчас отдыхает на Мальдивах вместе со своей подругой, тоже блоггершей, Алиной Френдий. Однако вместе с Татьяной неожиданно заметили ее мужа, блоггера и предпринимателя Андрея Гонковского. В сети опубликовали соответствующие кадры, на которых можно разглядеть Пренткович и его возлюбленного.

Пользователи социальных сетей недовольны, ведь Гонковский уехал во время войны с Украиной как волонтер. Муж пренткович якобы должен в Польше провести благотворительное мероприятие, а оказался на Мальдивах. Люди возмущаются, что Гонковский таким образом прикрывается волонтерством и смеется над украинцами и волонтерами, которые отдают последнее на помощь армии.

Признал, что был на Мальдивах, но…

От блоггерши и ее мужа сразу потребовали объяснений. Однако Таня и Андрей ничего не комментировали. Более того, они ограничили возможность оставлять им комментарии в соцсетях. Но под давлением общества мужчина таки прервал свое молчание и объяснил.

Андрей признал, что на фото с островов – действительно он. И написал, что не прикрывается волонтерством для того, чтобы уехать на отдых. Просто так сложились происшествия. Что же случилось на самом деле и почему Андрей оказался на отдыхе, хотя должен был быть в Польше как волонтер, молодой человек тоже рассказал. Не забыл Андрей добавить фотодоказательства того, почему так произошло, что он был на Мальдивах, когда в Украине война.

Отметил Андрей и о своей предпринимательской деятельности, создаваемых рабочих местах и налогах, которые платит. Но в конце почему-то написал, что все мы не идеальны и даже сказал, что иногда совершаем ошибки. Неужели раскаивается?

Как видим, свое видеообращение Андрей завершил сообщением, что никто никого не обманывал. Если ты не показываешь какую-то часть своей будничной жизни, это не значит, что есть какой-нибудь обман. А что вы думаете, чувствуете себя обманутыми – напишите нам в комментариях.

Еще один скандал

Скандал вокруг блогерской пары Тани Пренткович и Андрея Гонковского и их отдыха на Мальдивах не завершается. Пока Андрей пытается как-то урегулировать факап, спихивая все на свое честное волонтерство, возмущенное общество разбирается с другой блоггерской парой. Досталось подружке Пренткович, Алине Френди, с которой они вместе отдыхали на Мальдивах. В сети начали обсуждать, что, вероятно, в Алину тоже приезжал ее муж – ресторатор и продюсер украинской группы TVORCHI – Петр Заставный. Хотя в те дни Петр активно постился в сети, как работает в Тернополе и занимается строительством своих новых заведений. Однако в СМИ появилась совсем другая информация.

После громкого скандала Фрэндий не выходила на связь с подписчиками. Не реагировал на слух и сам Заставный. Впрочем, из-за хейта он таки прокомментировал ситуацию. Говорит, его на Мальдивах не было.

Это уже не первый случай, когда общество триггерит от зарубежных отпусков селебрити, депутатов, чиновников и бизнесменов. Это неудивительно, в Украине второй год идет война. Но, как видим, этим господам и барышням это ничему не учит. Пока обычным украинцам выезд закрыт, "випы" позволяют себе жить наполно, ездить на курорты, да еще публично кичатся этим в сети.

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