Волонтеры после объявления мобилизации в России начали сбор на дроны: Оккупанты получат «билеты» на концерт Кобзона с доставкой

Волонтеры «Украинской команды» отреагировали на мобилизацию в России: объявлен национальный сбор на дроны, которые будут доставлять российским военным «билеты» на концерт Кобзона в виде снарядов.

Об этом сообщается на сайте волонтерского штаба.

«Наши защитники используют дроны, оснащенные системой сброса боеприпасов. Учитывая, что Россия планирует мобилизовать 300 тысяч человек, мы предвидим аншлаг на концерте у любимого исполнителя россиян Иосифа Кобзона», - отметил руководитель «Украинской команды» Артур Палатный.

По словам Палатного, один дрон «может обеспечить «билетами» на концерт Кобзона в виде мин и снарядов от 3 до 10 российских военных за один вылет».

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Как известно, советский и российский певец Иосиф Кобзон, поддерживавший российскую агрессию против Украины, скончался в 2018 году.