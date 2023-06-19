Волонтеры призывают парламент признать Беларусь страной-агрессором: проект постановления зарегистрирован

Беларусь, как страна, должна нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на территории Украины.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о признании Беларуси страной-агрессорой.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина каждый день подвергается атакам, поэтому ответственность должна нести и страна, с территории которой российская агрессия осуществляется, — Республика Беларусь.

"Сергей Притула и другие волонтеры неоднократно призывали парламент признать Беларусь страной-агрессором. Этот шаг необходим для привлечения белорусского режима к ответственности и будущих репараций Украины. Рад сообщить, что 16 июня ВРУ зарегистрировала проект постановления о признании РБ страной-агрессором". важное решение", — сообщил Юрчишин.

В то же время депутат отметил помощь белорусов в войне против российского нашествия. Он выразил благодарность бойцам Полка Калиновского.

Однако Беларусь как страна должна нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на нашей территории.

Напомним, президент США Джо Байден на днях назвал абсолютной безответственностью передачи российского ядерного оружия в Беларусь.

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