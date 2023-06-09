Волонтеры "Украинской команды" привезли на передовую дроны и другое оборудование для защитников

Волонтеры «Украинской команды» привезли дроны, тепловизоры и другое оборудование в расположение трех находящихся на передовой бригад.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

«Украинская команда» сегодня снова на передовой. Привезли ребятам разведывательные беспилотники Mavic и дроны-камикадзе. Также передали им тепловизоры, о которых они просили, и системы Starlink. Эти вещи очень нужны на передовой. Потому что сейчас наши ребята идут вперед. А «Украинская команда» помогает им еще лучше избивать врага», – сказал руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

Помощь от волонтерского штаба получили сразу несколько военных подразделений: 4-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины, 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ и 72-я отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев отметили в «Украинской команде».

Ранее сообщалось, что «Украинская команда» проводит сбор на 100 дронов-камикадзе, которые вместе с килограммом взрывчатки передают врагам «взрывные послания» от донатящих на дроны украинцев. Также сообщалось, что «Украинская команда» передала 72-й бригаде внедорожник Mitsubishi Pajero, легко преодолевающий бездорожье. А отдельной механизированной бригаде ДУК «Правый сектор» – колеса для десятков военных машин