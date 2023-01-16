Волонтеры «Украинской команды» снабдили бойцов батальона «Свобода» индивидуальными наборами для обогрева

На фронте уже сформировали хотпаки для 22 тысяч бойцов.

Волонтерский штаб «Украинская команда» в рамках проекта «Тепло на фронт» обеспечил бойцов батальона «Свобода» индивидуальными наборами для обогрева. Об этом сообщается на Facebook-странице «Украинской команды».

«Украинская команда» продолжает обеспечивать теплом наших защитников. Сегодня мы передаем индивидуальные наборы для обогрева бойцам батальона «Свобода». В каждом из них – несколько видов химических грелок для разных частей тела, которые помогут быстро согреться и защитят от переохлаждения», – сообщил Артур Палатный.

Он также отметил, что благодаря украинцам, которые приняли участие в сборе средств, «Украинская команда» уже сформировала хотпаки для 22 тысяч бойцов на передовой.

«Наш проект «Тепло на фронт» продолжается. Нашим будет тепло, чтобы врагам пекло!» – подчеркнул Артур Палатный.