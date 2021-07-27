"Волосы начали шевелиться от ужаса": в Днепре женщина с младенцем в коляске упали с моста в реку

"Волосы начали шевелиться от ужаса": в Днепре женщина с младенцем в коляске упали с моста в реку

Женщина пыталась переехать бордюр и упала в воду.

В Днепре в реку упала женщина, которая перетягивала через бордюр коляску с ребенком. Молодую маму и ее 7-месячного малыша из воды доставали прохожие.

Об этом сама пострадавшая рассказала в соцсети.

По словам местной жительницы, инцидент произошел на пешеходном мостике у реки Гнилокош на улице Отечественной. Она с 7-месячным младенцем переходила водоем по мостику, не удержалась и упала в воду вместе с коляской.

"Очень высокий бордюр, передними колесами не смогла заехать, развернула коляску, ступила назад и полетела спиной вниз, и коляска за мной и перевернулась. Хорошо, что ребенок был пристегнут. Провалилась по шею. Меня с 7-месячным ребенком с коляской доставали из этого болота очевидцы. В общем ребенок едва не погиб, нахожусь в таком шоке", — рассказала женщина.

Нашлись и те, кто стал свидетелем этого случая. Люди признаются, что увиденное их шокировало.



"Стала свидетелем этого события. Ехали в маршрутке, и водитель начал кричать. Сначала подумали, что мотоциклист упал ... Потом водители машин начали вытаскивать коляску. Волосы начало шевелиться от ужаса. Затем помогли выбраться и маме. Дело пяти минут. Но этого могло и не быть, был бы там забор ", — написала очевидец Ольга Марценюк.

"Помогал вам выбраться. Чуть сердце не остановилось, когда это увидел. Пешком там никогда не ходил назад был в шоке от того, что пешеходный переход ведет прямо в эту реку", — написал другой свидетель происшествия Сергей Немировский.

И свидетели, и пострадала отметили, что через реку должно быть ограждение, чтобы в будущем не произошло подобных случаев.

"Ремонт перехода требует комплексного подхода. Аварийная ситуация на этом участке возникла из-за прошлогоднего порыв магистрального водопровода — сильно подмыло подпорки. Надежная установка перил там невозможна, идет оползень. В ноябре прошлого года городскими службами определенные работы. Весной выполнить не получилось из-за погодных условий. Вскоре должны начать ремонтные работы", — прокомментировал депутат городского совета Михаил Гороховский.

Сейчас на месте происшествия установили ограждающую ленту. Каким образом она сможет уберечь пешеходов, пока не известно.

Напомним, что в городе Пирятин Полтавской области произошло ДТП. Авто сбило 16-летнюю девушку, которая несла 1-летнего ребенка на руках.

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