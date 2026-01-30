"Волосы встали дыбом": последний дежурный Чернобыльской АЭС рассказал правду о ночи после катастрофы

ЧАЭС / © www.flickr.com/Michael Kötter

Работник диспетчерской Алексей Бреус работал на Чернобыльской АЭС с 1982 года. Он стал последним сотрудником, находившимся в диспетчерской четвертого энергоблока после взрыва 26 апреля 1986 года. 67-летний мужчина, заступивший на смену через несколько часов после аварии, рассказал об ужасных физиологических последствиях радиации и роковой таинственности советской системы.

Об этом сообщает Daily Star.

По его словам, в момент взрыва он был в Припяти и ничего не слышал, потому что крепко спал. Поэтому утром спокойно собрался и уехал на работу. Он ничего не знал о катастрофе. Масштаб трагедии стал очевиден только на подъезде к станции.

«Когда я подъезжал к станции, я увидел из автобуса, что квартал разрушен. Я всегда говорю, что у меня волосы встали дыбом, когда я это увидел. Казалось, это будет братская могила», — вспоминает Бреус.

Несмотря на то, что ситуация выглядела безнадежной, Алексей заступил на смену, где встретил начальника смены Александра Акимова и техника Леонида Топтунова. Состояние коллег было критическим:

Они выглядели, мягко говоря, не очень хорошо. Было видно, что им плохо. Они были очень бледны. Топтунов буквально побледнел».

Оба умерли от острого лучевого синдрома в течение нескольких недель. Бреус подтвердил, что визуальные эффекты радиационного воздействия, показанные в кино, являлись реальностью. Он видел коллег, чья кожа была алой, а сам после смены выглядел «загорелым».

«Части моего тела, не прикрытые одеждой, такие как руки, лицо и шея, были красными», — заметил мужчина.

Алексей подчеркнул, что многие говорили об ожогах, но «это никогда не показывали таким образом». Отдельно он упомянул о суровой дисциплине на станции и роли руководства. О заместителе главного инженера Анатолии Дятлове, который получил 10 лет лагерей, он отозвался как о строгом профессионале.

«Операторы его боялись. Когда он находился на блоке, это создавало напряжение для всех. Но каким бы суровым он ни был, он все равно был профессионалом высокого уровня».

Такой же прагматизм проявил и Алексей Ананенко, один из трех спустившихся под реактор добровольцев.

«Это была наша работа. Если бы я этого не сделал, меня могли бы просто уволить. Как бы после этого я нашел другую работу?», — рассказал мужчина.

В заключение Бреус заметил, что катастрофа стала следствием «бесполезной таинственности» СССР. Он подчеркнул роковую ошибку в конструкции, которая привела к тому, что «когда операторы нажали красную кнопку, реактор не остановился, а взорвался». Последствия этой скрытности ощутили и гражданские: Алексей вспомнил знакомого, который уехал на велосипеде к мосту посмотреть на пожар и впоследствии лечился от лучевой болезни вместе с ним.

Напомним, Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошел в 1:25 ночи. Это привело к величайшей техногенной аварии в истории человечества. Событие повлекло за собой масштабный выброс радиоактивных веществ в окружающую среду.

