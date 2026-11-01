Волынь атаковали «Шахеды»: повреждены объекты инфраструктуры, есть раненый

Волынь находилась под атакой вражеских беспилотников / © Associated Press

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В течение ночи и утра 1 ноября Волынь находилась под атакой вражеских беспилотников. На область было направлено десять БпЛА типа Shahed.

Об этом сообщил глава ОВА Роман Романюк.

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«Попадание и падение обломков зафиксировано на территории Камень-Каширского района. В частности, от вражеской атаки пострадала Маневицкая громада. В результате попаданий и падения обломков имеем поврежденные объекты инфраструктуры, в частности, недействующие здания», — отметил он.

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По данным Романюка, погибших нет.

«Один человек получил ранения, ему оказана необходимая медицинская помощь», — добавил он.

Атака по Украине 1 ноября — что известно

В ночь на 1 ноября россияне атаковали Украину 433 ударными БпЛА типа Shahed (64 из них — реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» из шести направлений.

В Хмельницком утром звучали взрывы. Кроме этого, россияне нанесли удар по Изюму, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО).

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Виннитчина пережила очередную массированную атаку россиян. В области есть разрушение. В частности, были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. Также повреждение башни мобильной связи, частного складского здания, окна в многоэтажных домах.

Российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Житомирской области. Из-за ударов без электроснабжения остались более 650 населенных пунктов.

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