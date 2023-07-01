Волынин организовывал "сборы" средств для раненых бойцов: переводов достигали десятков тысяч гривен

На Волыни житель Нововолынска организовал "бизнес" на фейковом собрании на лечение больных детей и раненых военных. 32-летнего мужчину взяли под стражу

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, волынянин уже имел судимость и находился на испытательном сроке. Известно, что с 2022-го получал денежные переводы. Для этого "бизнесмен" создал в Facebook 21 фейковую учетную запись, где обнародовал собрание. В результате таких действий на один из счетов волынянина поступило в общей сложности 250 тысяч гривен.

"Эмоциональные тексты и красноречивые фото побудили граждан перечислять средства на указанные обманщиком банковские карты. Суммы переводов достигали и десятков тысяч гривен. Никто не проверял правдивость размещенной информации", – сообщили в прокуратуре области.

32-летнему жителю Нововолынска сообщили о подозрении в мошенничествах / Фото: УМВД в Волынской области

Во время санкционированного судом обыска в доме волынянина изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и банковские карты.

32-летнему жителю Нововолынска сообщили о подозрении в мошенничествах, совершенных путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет.

Как сообщалось, украинские правоохранители разоблачили мошеннический колцентр в Харькове. Подозреваемые выманивали деньги у людей, которые искали "легкий заработок во время войны". Каждый месяц мошенники выманивали от доверчивых граждан десятки тысяч долларов.

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