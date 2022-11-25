Волынская область все еще ожидает подключения к объединенной электросети Украины: какая ситуация в регионе

В Волынской области подключение потребителей к электроснабжению остается на очень низком уровне.
Волынская область все еще ожидает подключения к объединенной электросети Украины.
Об этом заявил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко в сообщении в Telegram-канале.
Пока мощностей, чтобы обеспечить светом населения не хватает, поэтому электроэнергию подают на объекты критической инфраструктуры и части потребителей поблизости.
Однако энергетики пытаются поочередно включать электроэнергию для населения там, где это возможно.
В области продолжают развертывать Пункты Несокрушимости. Количество таких пунктов будет увеличиваться каждый день.
Волыняне могут воспользоваться услугами мобильных пунктов ГСЧС в городах. Кроме того, государственные подразделения «101» также работают как Пункты Несокрушимости.
Каждый может прийти в ближайшее полицейское подразделение. Здесь можно в любое время согреться, подзарядить гаджеты, получить связь.
Из-за отсутствия электричества в школах учебный процесс проходил в смешанном формате. Преподавательский состав находился в учебных заведениях, обеспечивая прием детей, пришедших в школы. Учащиеся, оставшиеся дома, получили самостоятельную задачу.
25 ноября всем общеобразовательным учреждениям Волынской области рекомендовано самостоятельно определить свой формат работы. Узнать решение о формате обучения своего образовательного учреждения волыняне могут у классных руководителей.
Все больницы работают в штатном режиме, их работу в течение дня обеспечивали альтернативные питание. Областную клиническую больницу удалось заживить от сети только к вечеру. Идет восстановление электроснабжения всех важных объектов критической инфраструктуры. В частности, чтобы обеспечить жителей Волыни теплом и водой.
Больше суток отсутствует электричество у большинства потребителей Волынской области.
"Понимаю, что сложно. Но сложно всем — и тем, кто ждет электроэнергию, и тем, кто восстанавливает ее подачу, и тем, кто работает в таких условиях несмотря ни на что», — говорится в сообщении.
Ракетный обстрел Украины 23 ноября
Российские военные в среду, 23 ноября, мощно обстреляли Украину ракетами. Российские оккупанты запустили на Киев 31 ракету. Украинские защитники сумели сбить 21 ракету. В столице из-за обстрелов погибли три человека, среди которых есть 17-летняя девушка.
Послы стран союзников осудили действия России. Очередной ракетный удар произошел сразу после признания Европарламентом России государством-спонсором терроризма.
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