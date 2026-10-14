«Волынская резня» наоборот: в Польше нашли большую могилу с телами убитых поляками украинцев

Украинцев убивали сотнями: на польском кладбище обнаружили новые захоронения жертв марта 1944 года

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В Польше вблизи украинской границы обнаружили останки около 30 украинцев, убитых боевиками польской Армии Краевой во время Второй мировой.

Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти (УИНП).

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Жертв обнаружен украинской экспедицией на территории православного кладбища в селе Ласков, Люблинского воеводства — территории бывшего историко-этнографического региона украинцев Холмщина.

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По словам историков, были обнаружены как единичные, так и групповые захоронения украинцев, погибших в результате нападения подразделений Армии Краевой и Батальонов хлопских в марте 1944 года.

«Наша общая задача — обеспечить достойное оказание почестей памяти всех погибших, независимо от их происхождения и национальности. Ведь подлинное примирение начинается с уважения к памяти каждого, признания боли другой стороны и совместного стремления к взаимопониманию. Благодарю польскую сторону за возможность проводить исследования», — заявил глава УИНП Александр Алферов.

Последние подобные поисковые экспедиции, во время которых были обнаружены человеческие останки, прошли в 2016 году.

«Предыдущие результаты поисковых исследований подтверждают информацию, отраженную в воспоминаниях бывших жителей Ласкова, которым удалось спастись во время страшных событий марта 1944 года. Мы планируем продолжать поиск мест захоронений, а следующим этапом провести эксгумационные исследования, перезахоронить погибших и достойно почтить их память», — добавил Святослав Шеремета, руководитель КП «Доля», получивший от польской стороны разрешение на проведение поисковых работ.

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Это уже вторые поисковые работы, которые украинская сторона проводит на территории Польши после продолжительного перерыва. Осенью 2025 года состоялась первая украинская поисковая экспедиция, проведенная на основании официального разрешения польских властей. Работы проходили в селе Юречково.

Историческая справка

По разным историческим данным, во время массового убийства украинцев в Ласкове 10 марта 1944 погибли более 300 человек. В рамках исследований историков и экспертов из Украины и Польши установлены данные о 327 жителях Ласкова, погибших в 1944 году. В то же время, отдельные историки называют большее количество жертв — около 350 человек. Окончательное количество жертв может быть установлено в результате дальнейших исторических и поисковых исследований.

В комментариях украинцы отметили, что украинцы также пострадали от рук поляков во время Второй мировой войны, поэтому риторика официальной Варшавы, которая стремится выставить себя невинной жертвой Волынской трагедии, недопустима.

Почему Польша предвзято рассматривает украинско-польские отношения во время Второй мировой

Напомним, что 11 июля в Польше чествуют День памяти жертв Волынской трагедии, которую называют «волынской резней».

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Трагический конфликт на Волыни 1943 года, к разжиганию которого, в частности, могут быть причастны советские диверсанты, польские историки и политики, рассматривают отдельно от остальных событий Второй мировой и предвоенного периода.

В частности, говоря о признании вины украинцами, Польша не упоминает о польско-украинской войне 1918–1919 годов, предвоенной пацификации украинцев, нападениях на украинские села на Холмщине и Надсянне в 1941–1947 годах. Тогда подразделения Армии краевой и Батальоны хлопские просто физически уничтожали украинцев Закерзонья.

Нападения продолжались, пока остатки местного украинского населения Холмщины, Подляшья, Надсяния и Лемковщины не были депортированы в УССР, а небольшое количество оставшихся украинцев — депортированы в западные регионы Польши в 1947 году во время операции «Висла».

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