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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Волынская трагедия: Киев возмущен решением польского Сейма

МИД Украины раскритиковало резолюцию польского Сейма о геноциде, совершенном ОУН и УПА, и призвал к диалогу вместо односторонних политических оценок.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Киев возмущен решением польского Сейма

Киев возмущен решением польского Сейма.

Министерство иностранных дел Украины осудило постановление Сейма Польши об установлении 11 июля Днем памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА", назвав его шагом, противоречащим добрососедскому диалогу.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Такие односторонние решения не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны", - заявили в МИД.

В ведомстве подчеркнули: несмотря на предвзятый политический контекст, Украина продолжает работу над общим поиском исторической правды, в частности в рамках украинско-польской группы по историческому диалогу и поисково-эксгумационных проектов на территории обеих стран.

Украина призвала Польшу воздержаться от решений, которые могут повысить напряжение в двусторонних отношениях, и напомнила, что настоящее примирение возможно только через сотрудничество историков, а не из-за политических оценок.

"Не следует искать полякам врагов среди украинцев, а украинцам - среди поляков. Наш общий враг - Россия", - подчеркнули в МИД.

Украинская сторона заверила, что выступает за научное, беспристрастное изучение сложных страниц общей истории, и отметила важность сохранения диалога ради общей свободы, силы и безопасности двух стран.

Что принял польский Сейм

4 июня Сейм Польши принял закон, устанавливаемый 11 июля как День памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА". В документе говорится, что в период с 1939 по 1946 год украинские националистические формирования, в частности ОУН и УПА, якобы совершали массовые убийства польского населения на восточных территориях тогдашней Второй Речи Посполитой.

Польские депутаты утверждают, что в результате этих событий погибли более 100 тысяч поляков, преимущественно жителей сельской местности. Также, по польской версии, было уничтожено частное имущество и вынуждены сотни тысяч человек покинуть свои дома.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что ежегодное чествование должно стать актом национальной памяти на государственном уровне.

Ранее сообщалось, что в Подкарпатском воеводстве Польши, недалеко от границы с Украиной, обнаружили заброшенные зенитные установки и боеприпасы.

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