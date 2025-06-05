Волынская трагедия: Киев возмущен решением польского Сейма

Киев возмущен решением польского Сейма.

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Министерство иностранных дел Украины осудило постановление Сейма Польши об установлении 11 июля Днем памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА", назвав его шагом, противоречащим добрососедскому диалогу.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Такие односторонние решения не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны", - заявили в МИД.

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В ведомстве подчеркнули: несмотря на предвзятый политический контекст, Украина продолжает работу над общим поиском исторической правды, в частности в рамках украинско-польской группы по историческому диалогу и поисково-эксгумационных проектов на территории обеих стран.

Украина призвала Польшу воздержаться от решений, которые могут повысить напряжение в двусторонних отношениях, и напомнила, что настоящее примирение возможно только через сотрудничество историков, а не из-за политических оценок.

"Не следует искать полякам врагов среди украинцев, а украинцам - среди поляков. Наш общий враг - Россия", - подчеркнули в МИД.

Украинская сторона заверила, что выступает за научное, беспристрастное изучение сложных страниц общей истории, и отметила важность сохранения диалога ради общей свободы, силы и безопасности двух стран.

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Что принял польский Сейм

4 июня Сейм Польши принял закон, устанавливаемый 11 июля как День памяти жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА". В документе говорится, что в период с 1939 по 1946 год украинские националистические формирования, в частности ОУН и УПА, якобы совершали массовые убийства польского населения на восточных территориях тогдашней Второй Речи Посполитой.

Польские депутаты утверждают, что в результате этих событий погибли более 100 тысяч поляков, преимущественно жителей сельской местности. Также, по польской версии, было уничтожено частное имущество и вынуждены сотни тысяч человек покинуть свои дома.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что ежегодное чествование должно стать актом национальной памяти на государственном уровне.

Ранее сообщалось, что в Подкарпатском воеводстве Польши, недалеко от границы с Украиной, обнаружили заброшенные зенитные установки и боеприпасы.

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