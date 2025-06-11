Волынская трагедия: во Львове состоится эксгумация польских военных— детали

Украина разрешила Польше проводить эксгумационные работы во Львове / © ТСН.ua

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Украина разрешила Польше поиск захоронений во Львове. Речь идет об эксгумационных работах — перезахоронениях польских военных, погибших в 1939 году, в результате Волынской трагедии.

Об этом стало известно 11 июня Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Министерство сообщило, что предоставило польской стороне разрешение на проведение эксгумационных работ во Львове.

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В каком районе Львова проведут эксгумацию

По сообщению МКСК, проведение эксгумационных работ погибших в 1939 году польских военнослужащих состоится в пределах Львова, на территории бывшего с. Збоиска — местности в Шевченковском районе города, между улицами Миколайчука, Полтвяной и Богдана Хмельницкого. Эта территория является самой северной из всех микрорайонов Львова.

Как подтверждение конструктивной работы Украины и Польши по историческим вопросам информируем о передаче разрешения польской стороне на проведение эксгумационных работ погибших в 1939 г. польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего с. Сбоиска (ныне в пределах Львова)», — говорится в сообщении Министерства культуры.

Где уже прошла эксгумация польских военных и где планируется

В ведомстве отметили, что Украина продолжает поддерживать сотрудничество в рамках общей украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти. Первым примером этого сотрудничества стали поисково-эксгумационные мероприятия, которые уже были проведены в селе Пужники Тернопольской области.

Также Украина получила разрешение от Польши на аналогичные работы в селе Юречково. В Министерстве культуры выразили надежду, что работы там начнутся в ближайшее время.

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«Мы уверены, что общая честь прошлого и взаимные шаги навстречу будут способствовать объединению наших народов ради общего европейского будущего», — подчеркнули в министерстве.

Напомним, что 24 апреля в этом населенном пункте приступили к эксгумации тел погибших поляков. В работах принимали участие совместные украинско-польские специалисты, среди которых судебные эксперты, археологи, генетики и антропологи.

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