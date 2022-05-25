Волынские депутаты призвали Генпрокуратуру оперативно расследовать дело "Порошенко-Медведчука"

Депутаты трех фракций – За Майбутнє», «Батькивщина» и «Слуга народа» приняли проект решения по эффективному расследованию коллаборационизма, государственной измены, а также решению вопроса конфискации имущества участников дела Медведчука-Порошенко.

Волынский областной и Луцкий городской советы обратились к Президенту Украины, Генеральной прокуратуре и Государственному бюро расследований с просьбой максимально эффективно и оперативно провести досудебное расследование фактов преступной деятельности Петра Порошенко, Виктора Медведчука и других чиновников, причастных к выводу из государственной собственности стратегического нефтепровода «Самара -Западное направление» и торговлей углем с так называемыми «ЛНР» и «ДНР».

Об этом рассказал корреспонденту ТСН городской голова Луцка Игорь Полищук.

«Депутаты трех фракций – За Майбутнє», «Батькивщина» и «Слуга народа» приняли проект решения по эффективному расследованию коллаборационизма, государственной измены, а также решению вопроса конфискации имущества участников дела Медведчука-Порошенко. Как стало известно 23 мая, по свидетельствам Медведчука, им заключались определенные договоренности с субъектами Российской Федерации по просьбе Петра Порошенко, пятого Президента Украины, для вывода из государственной собственности и присвоения части стратегического нефтепровода. Кроме того, в своих показаниях, предоставленных СБУ, Медведчук рассказал о процессе торговли углем с оккупированными территориями и подробно указал на все обстоятельства, которые его сопровождали. В том числе, фамилии чиновников, которые по указанию Петра Порошенко принимали незаконные решения в разных государственных инстанциях. Депутаты городского совета просят Генпрокуратуру и ДБР оперативно и эффективно расследовать это уголовное производство, выяснить роль Петра Порошенко, Виктора Медведчука и других чиновников, а также решить вопрос о конфискации имущества и передать его в пользу Вооруженных Сил Украины», — рассказал Игорь Полищук.

По его словам, позицию Луцкого городского совета поддержал Волынский областной совет, который также выступил с соответствующим обращением к Президенту, Генпрокуратуре и ГБР.

Как сообщалось ранее, 23 мая Служба безопасности Украины обнародовала показания Виктора Медведчука в рамках дела о преступной схеме вывода из государственной собственности части магистрально нефтепровода Самара – Западное направление, а также налаживания в 2014-2015 годах механизма закупки угля с оккупированных территорий Донецка. Медведчук напрямую указывает на причастность к этому пятому Президенту Украины Петру Порошенко и ряда высокопоставленных чиновников из его окружения, которые обеспечивали принятие необходимых решений для реализации схемы.

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