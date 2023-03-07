Волынянину, хранившему на компьютере детское порно, на два года запретили работать с детьми

О мужчине известно, что он уроженец Нововолынска, холост, работает на предприятии "Птицекомплекс Губин".
На Волыни мужчине, на компьютере которого полиция нашла большое количество детского порно, назначил два года испытательного срока и на два года запретил работать с детьми.
Об этом говорится в приговоре Нововолынского городского суда.є
Видео мужчина загружал на свой компьютер с 2019 года. Так продолжалось до лета 2022 года, когда к нему с обыском пришли правоохранители и изъяли системный блок компьютера.
Все эти видео и фото проверили эксперты. Согласно выводам, файлы содержали признаки детской порнографии. Судя по названиям некоторых файлов, приведенных в приговоре, речь идет даже не о видео с подростками, а о видео с малолетними детьми.
Свою вину обвиняемый полностью признал. О мужчине известно, что он уроженец Нововолынска, холост, работает на предприятии "Птицекомплекс Губин". Раньше судимостей не имел.
Мужчина заключил с прокурором соглашение о признании виновности, а 2 марта судья это соглашение утвердил. Его признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 303 УК (хранение детской порнографии) и назначили ему пять лет ограничения свободы и на два года запретили работать с детьми. Правда, от отбывания основного наказания злоумышленник был освобожден, ограничившись двумя годами испытательного срока.
Все запрещенные файлы с компьютера мужчины постановили удалить.
Кроме того, за искусствоведческие экспертизы волынянин должен заплатить более 55 тыс. грн.
Напомним, на Буковине 77-летний пенсионер и 68-летний преподаватель колледжа осуждены за сексуальное развращение детей.
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