Волынянину, хранившему на компьютере детское порно, на два года запретили работать с детьми

О мужчине известно, что он уроженец Нововолынска, холост, работает на предприятии "Птицекомплекс Губин".

На Волыни мужчине, на компьютере которого полиция нашла большое количество детского порно, назначил два года испытательного срока и на два года запретил работать с детьми.

Об этом говорится в приговоре Нововолынского городского суда.є

Видео мужчина загружал на свой компьютер с 2019 года. Так продолжалось до лета 2022 года, когда к нему с обыском пришли правоохранители и изъяли системный блок компьютера.

Все эти видео и фото проверили эксперты. Согласно выводам, файлы содержали признаки детской порнографии. Судя по названиям некоторых файлов, приведенных в приговоре, речь идет даже не о видео с подростками, а о видео с малолетними детьми.

Также читайте Самой маленькой девочке пять лет: в Хмельницкой области педофил развратил четырех детей

Свою вину обвиняемый полностью признал. О мужчине известно, что он уроженец Нововолынска, холост, работает на предприятии "Птицекомплекс Губин". Раньше судимостей не имел.

Мужчина заключил с прокурором соглашение о признании виновности, а 2 марта судья это соглашение утвердил. Его признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 303 УК (хранение детской порнографии) и назначили ему пять лет ограничения свободы и на два года запретили работать с детьми. Правда, от отбывания основного наказания злоумышленник был освобожден, ограничившись двумя годами испытательного срока.

Все запрещенные файлы с компьютера мужчины постановили удалить.

Кроме того, за искусствоведческие экспертизы волынянин должен заплатить более 55 тыс. грн.

Напомним, на Буковине 77-летний пенсионер и 68-летний преподаватель колледжа осуждены за сексуальное развращение детей.

Детское порно и развращение: 55-летний прикарпатец подозревается в преступлениях против собственной дочери

Читайте также: