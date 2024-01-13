Вонь и груды мусора в доме: на Сумщине у родителей полиция забрала троих детей (фото)

Дети, как выяснилось, часто находились дома без присмотра взрослых.

В Кролевце на Сумщине правоохранители забрали в заведение здравоохранения трех малолетних детей из неблагонадежной семьи.

Об этом сообщили в полиции региона.

Во время посещения этой семьи инспекторы обнаружили трех малолетних детей. Девочки 13 и 10 лет, а также полуторагодовалый мальчик находились дома сами.

Дети постарше рассказали, что родители ушли несколько дней назад, и до сих пор их не было. Такие случаи с родителями случались часто, из-за чего им приходилось ухаживать за младшим братом.

"При осмотре дома инспекторы обнаружили грубые нарушения санитарных условий проживания: комнаты дома завалены мусором, мебель, одежда и постельное белье в ужасном состоянии. Кроме того, в помещении был стойкий неприятный запах", — отметили правоохранители.

Полицейские забрали детей из неблагонадежной семьи в заведение здравоохранения на обследование.

Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, в Житомирской области женщину подозревают в пытках своего маленького ребенка. По данным следствия, она покусала девочку, потому что та отказывалась есть.

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