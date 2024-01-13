Вонь и груды мусора в доме: на Сумщине у родителей полиция забрала троих детей (фото)

Дети, как выяснилось, часто находились дома без присмотра взрослых.
В Кролевце на Сумщине правоохранители забрали в заведение здравоохранения трех малолетних детей из неблагонадежной семьи.
Об этом сообщили в полиции региона.
Во время посещения этой семьи инспекторы обнаружили трех малолетних детей. Девочки 13 и 10 лет, а также полуторагодовалый мальчик находились дома сами.
Дети постарше рассказали, что родители ушли несколько дней назад, и до сих пор их не было. Такие случаи с родителями случались часто, из-за чего им приходилось ухаживать за младшим братом.
"При осмотре дома инспекторы обнаружили грубые нарушения санитарных условий проживания: комнаты дома завалены мусором, мебель, одежда и постельное белье в ужасном состоянии. Кроме того, в помещении был стойкий неприятный запах", — отметили правоохранители.
Полицейские забрали детей из неблагонадежной семьи в заведение здравоохранения на обследование.
Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.
Напомним, в Житомирской области женщину подозревают в пытках своего маленького ребенка. По данным следствия, она покусала девочку, потому что та отказывалась есть.
Читайте также:
- На Ивано-Франковщине мать утопила в колодце своего ребенка
- Заставляла сына попрошайничать и оставляла голодным: горе-матери из Одесчины грозит срок
- Жила среди груды мусора и пустых бутылок: в Тернополе у горе-матери изъяли ребенка
- В Донецкой области мужчина "под кайфом" убил родителей своего товарища
- В Никополе отчим привязывал цепью к металлическому крюку и избивал 5-летнего мальчика