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Вонь, тараканы и мухи в феврале: в общежитии Днепра женщина спит под потолком в загроможденной мусором комнате (видео)

Вонь, тараканы и мухи в феврале: в общежитии Днепра женщина спит под потолком в загроможденной мусором комнате (видео)

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Вонь, тараканы и мухи в феврале: в общежитии Днепра женщина спит под потолком в загроможденной мусором комнате (видео)

По словам соседей, женщина несколько лет сносит мусор в свою комнату.

В Днепре уже много лет в комнате общежития завода ДМЗ на улице Фабрично-Заводской в куче мусора живет пожилая женщина. Она забросала свое жилище хламом по самый потолок.

Об этом говорят очевидцы в местном телеграмм-канале.

По словам жителей общежития, женщина по имени Татьяна много лет сносит мусор в свою комнату. Сейчас его столько, что осталось только маленькое отверстие под потолком, куда женщине приходится залезать. Также вместе с женщиной живут несколько кошек.

"Зайти в эту комнату невозможно, поскольку она до потолка забита мусором. У женщины много кошек, живущих под потолком на вещах. Они худые, так как женщина кормит их перловой кашей. Вонь из комнаты стоит ужасная, там антисанитария, рассадник тараканов и мух, которые летают даже в феврале ", — рассказывают жители общежития.

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По их словам, они писали заявление на руководство управляющей компании "Жилсервисом" неоднократно, но проблема до сих пор остается. Полгода назад женщине поставили новые двери, потому что мусор вываливался в коридор, но прослужили они недового и выпали из петель, потому что не выдержали нагрузку хламом.

Сама женщина спит у двери, потому что нет возможности даже пройти в комнату.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

  • Бедные соседи.
  • Больная женщина.
  • Ужас конечно, но соседи вместо того чтобы снимать, могли бы собраться сделать субботник, помочь выбросить мусор, тем самым сделать хорошо себе. И так поступать хотя бы раз в квартал.
  • Это синдром Плюшкина, если она до такого довела, то даже не осознает, что это проблема.
  • Беда в том, что ей нравится жить в мусоре, а когда кто-то пытается его забрать, она кусается.

В общежитии в Днепре женщина живет под потолком из-за мусора в доме.

В общежитии в Днепре женщина живет под потолком из-за мусора в доме.

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области в загроможденном мусором доме 9 часов искали женщину, у которой открылось кровотечение. Медики не смогли попасть внутрь, потому что из-за хлама туда можно было только заползти.

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