Вонь, тараканы и мухи в феврале: в общежитии Днепра женщина спит под потолком в загроможденной мусором комнате (видео)

По словам соседей, женщина несколько лет сносит мусор в свою комнату.

В Днепре уже много лет в комнате общежития завода ДМЗ на улице Фабрично-Заводской в куче мусора живет пожилая женщина. Она забросала свое жилище хламом по самый потолок.

Об этом говорят очевидцы в местном телеграмм-канале.

По словам жителей общежития, женщина по имени Татьяна много лет сносит мусор в свою комнату. Сейчас его столько, что осталось только маленькое отверстие под потолком, куда женщине приходится залезать. Также вместе с женщиной живут несколько кошек.

"Зайти в эту комнату невозможно, поскольку она до потолка забита мусором. У женщины много кошек, живущих под потолком на вещах. Они худые, так как женщина кормит их перловой кашей. Вонь из комнаты стоит ужасная, там антисанитария, рассадник тараканов и мух, которые летают даже в феврале ", — рассказывают жители общежития.

По их словам, они писали заявление на руководство управляющей компании "Жилсервисом" неоднократно, но проблема до сих пор остается. Полгода назад женщине поставили новые двери, потому что мусор вываливался в коридор, но прослужили они недового и выпали из петель, потому что не выдержали нагрузку хламом.

Сама женщина спит у двери, потому что нет возможности даже пройти в комнату.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

Бедные соседи.

Больная женщина.

Ужас конечно, но соседи вместо того чтобы снимать, могли бы собраться сделать субботник, помочь выбросить мусор, тем самым сделать хорошо себе. И так поступать хотя бы раз в квартал.

Это синдром Плюшкина, если она до такого довела, то даже не осознает, что это проблема.

Беда в том, что ей нравится жить в мусоре, а когда кто-то пытается его забрать, она кусается.

В общежитии в Днепре женщина живет под потолком из-за мусора в доме.

Напомним, что в Мелитополе Запорожской области в загроможденном мусором доме 9 часов искали женщину, у которой открылось кровотечение. Медики не смогли попасть внутрь, потому что из-за хлама туда можно было только заползти.

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