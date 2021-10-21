Вонь, жара и сухой воздух: "Укрзализныця" попала в скандал из-за "адских" условий в вагонах

Неприятный инцидент произошел в поезде "Днепр — Трускавец".

"Укрзализныця" попала в очередной скандал из-за условий, в которых перевозят пассажиров. На этот раз в купе "температура превышала все нормы".

Об этом на своей странице в соцсети написала недовольна пассажир Яна Струнина.

По словам женщины, неприятный инцидент произошел в поезде "Днепр — Трускавец". Там температура воздуха в купе превысила все нормы, из-за чего ребенку стало плохо.

"Я даже не нашла, где есть место со свежим воздухом, кроме перехода через вагон, но и там за ночь так накурили, как и в туалетах, что лучше было остаться, где есть. Невозможно так перевозить людей по 18 часов. И еще брать за это деньги", — подчеркнула женщина.

Она также добавила, что ситуацию осложняли двое мужчин, которые распространяли "ароматы" на все купе. А вентиляция в вагоне якобы не работала.

"Воздух сухой и не свежий. Так вот, перед тем, как начать проверять пассажиров на соответствие нормам (сертификатов ПЦР-тестов), обеспечьте для начала условия. А то у вас рай для размножения любой нечисти", — отметила Яна Струнина.

Позже в комментарии к публикации пришли представители "Укрзализныци". Они извинились за инцидент и попросили предоставить подробную информацию.

"Искренне извиняемся за ситуацию. Предоставьте ваш контактный номер телефона в личные сообщения, чтобы мы могли предоставить вам обратную связь для уточнения деталей вашего путешествия", — написали представители "Укрзализныци".

Напомним, что ранее украинцы жаловались на условия в вагонах "Укрзализныци". В них жарко, люди ездят без масок, а окна не открываются.

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