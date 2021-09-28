Воняет кошачьими испражнениями: в Чернигове женщина подала в суд на соседку и требует 25 тыс. грн

Воняет кошачьими испражнениями: в Чернигове женщина подала в суд на соседку и требует 25 тыс. грн

Женщина говорит, что из-за неприятного запаха у нее началась аллергия.

В Чернигове Светлана Пенкина, проживающая в одной из многоэтажек на проспекте Победы, подала в суд на соседку сверху. Она требует 25 тысяч гривен материальной и моральной компенсации из-за затопления кошачьей мочой.

Об этом пишет Суспільне.

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Говорит, женщина держит от 7 до 15 котов и почти за ними не ухаживает. Третий год в квартире Светланы пахнет кошачьими испражнениями, из-за чего у нее развилась аллергия, а на потолке в кухне появились влажные желтые пятна.

Владелица животных живет на третьем этаже вместе со своим сыном. По словам соседей, на контакт женщина не идет ни с кем.

Каждый раз после подтопления Светлана Пенкина вызывала работников ЖЭКа. Последний раз они были здесь на прошлой неделе.

По словам начальницы участка по обслуживанию жилищного фонда №3 Светланы Криволап, пятна на потолке не от порывов или протечек в квартире сверху, а из-за неосторожности ее жителей.

"Пятна на потолке кухни в квартире №19 свидетельствуют о том, что, действительно, происходит какая-то неосторожность жителей 22 квартиры. Там вонь даже на лестничной клетке. Еще при входе в подъезд ощущается существенный запах и в квартире. В 22 квартире количество котов посчитать очень сложно. Когда зашел слесарь, то даже ногу не мог поставить на пол, там везде были коты", — рассказала Светлана Криволап.

Светлана Пенкина заказала судебную экспертизу материального ущерба. В августе Деснянский районный суд Чернигова присудил Светлане 25 тысяч морального и материального ущерба, а также — принудительное изъятие животных.

Владелица кошек с этим решением не согласна и подала апелляционную жалобу, до сих пор ее не было рассмотрено.

Напомним, в Запорожье мужчина заливает соседей. Страдают от него жители трех нижних этажей. Люди жалуются, что человек ведет асоциальный образ жизни и вынес из квартиры даже ванну, и воду теперь сливает прямо на пол.

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