Вонзил нож в глаз одному из товарищей: в Харькове мужчина совершил двойное убийство

Мужчины поссорились во время застолья.
В Харькове задержан мужчина, совершивший двойное убийство. Одной из жертв он воткнул нож в глаза.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
43-летний убийца, как выяснилось, неоднократно судим. Ему сообщено о подозрении по факту умышленного убийства двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
"Мужчина, имея неоднократные проблемы с законом, совершил новое преступление. 18 сентября этого года он находился дома вместе со своими знакомыми, где все они употребляли алкоголь. Однако мужчины начали ссориться между собой. Он схватил нож и нанес потерпевшему 7 ударов по всему телу. Мужчина погиб, однако и на этом убийца не остановился, он пошел в другую комнату и этим ножом убил и другого своего товарища. Взяв нож, он вернулся к первой жертве и воткнул труппу нож в глаз", — рассказали подробности расправы в прокуратуре.
Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК РФ.
Напомним, в Волынской области 56-летний житель села Александрия совершил жестокое двойное убийство.
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