Вонзил нож в сердце и признался матери: на Киевщине произошло жестокое убийство

После совершенного убийства мужчина оставил пострадавшего в его квартире и ушел домой.

В селе Дворковщина Киевской области 60-летний местный житель нанес смертельный удар ножом мужчине, вместе с которым распивал алкогольные напитки. После этого он признался в убийстве своей матери.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Правоохранители установили, что между подозреваемым и потерпевшим внезапно возник конфликт. В ходе спора злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшему смертельный удар в область сердца.

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После совершенного убийства мужчина оставил пострадавшего в его квартире и ушел домой, где рассказал о содеянном своей матери. Она сообщила в полицию.

Полицейские Бориспольского управления полиции Киевской области задержали подозреваемого в убийстве и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве произошло убийство на АЗС. Задержанному сообщено о подозрении в умышленном убийстве, завладении автомобилем, разбоях и хранении оружия.

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