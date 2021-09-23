Вонзил нож в спину и пробил легкое: в Хмельницкой области пасынок убил 38-летнего отчима (фото)

Вонзил нож в спину и пробил легкое: в Хмельницкой области пасынок убил 38-летнего отчима (фото)

Мужчина скончался до приезда медиков.

Сегодня, 23 сентября, около 2:00 ночи в городе Славута Хмельницкой области 24-летний парень убил 38-летнего отчима. Мать подозреваемого вызвала полицию и скорую, но до приезда медиков мужчина уже умер.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.

"Между 24-летним подозреваемым и 38-летним потерпевшим во время совместного распития спиртного возник конфликт, в ходе которого молодой человек схватил кухонный нож и ударил оппонента в спину, пробив легкое", — говорится в сообщении.

ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

44-летняя жена потерпевшего вызвала скорую и полицию, однако до приезда медиков мужчина скончался.

Злоумышленника правоохранители задержали на месте происшествия.

Следователи уже объявили парню о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание — лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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