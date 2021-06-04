Вонзила нож в сердце: в Хмельницкой области ревнивая женщина убила младшую соперницу (фото)

Потерпевшая скончалась на месте конфликта.

В четверг, 3 июня, в г. Городок Хмельницкой области в одном из частных домов произошел конфликт между двумя женщинами. Во время ссоры одна из них кухонным ножом нанесла смертельные ранения другой.

Как рассказали в полиции Хмельницкой, событие произошло около 16:00. Две женщины пришли в гости к своему знакомому, где между ними произошел конфликт из-за ревности. Во время ссоры 59-летняя местная жительница кухонным ножом нанесла удар в сердце своей 43-летней сопернице, от чего та скончалась на месте.

Сначала злоумышленница уверяла полицейских, что ей не известна причина смерти женщины, но, запутавшись в показаниях, таки призналась, что убила знакомую.

Подозреваемую задержали, сейчас она находится в изоляторе временного содержания.

За совершение умышленного убийства ей грозит до 15 лет заключения.

Напомним, в г. Дружковка Донецкой области 45-летний мужчина на глазах у 13-летнего сына жестоко убил 34-летнюю жену. Трагедия произошла из-за ревности.

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