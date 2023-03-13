"Вообще не хочу уезжать": скандальный митрополит Павел заявил, что не собирается выселяться из Лавры

Иерарх пожаловался, что против него ввели санкции и якобы "хотят забрать гражданство".

Скандальный наместник монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополит Павел записал видеообращение, в котором категорически заявил, что не будет освобождать помещение Лавры.

В видеообращении Павел заявил, что он и его "братия" никуда уходить не собираются.

Иерарх обвинил Министерство культуры в том, что ведомство якобы "делает недоразумение между людьми", одновременно заверив, что "не выступает против государства".

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"Мы не намерены выселятся и не будем, так как сейчас есть законы, которые на стороне человека. (Не надо. — Ред.) нам угрожать, что с нами расправятся – это не 1917-й год. Сегодня есть мировое сообщество, есть какая-то культура. Мы еще не начинали молиться так усердно, чтобы Господь показал чудо, но, наверное, все-таки нас заставят", – он.

Павел пожаловался, что против него ввели санкции и якобы "хотят забрать гражданство". Также митрополит попытался заверить, что ни он, ни другие представители духовенства УПЦ МП не являются коллаборантами.

"Мы не коллаборанты, мы граждане своей страны, мы люди, живущие здесь с 1988 года, у многих нет другого места, кроме этого", — отметил Павел.

Отметим, что в видеообращении другие монахи Лавры не участвовали. "Компанию" Павлу составили его "коллеги"-архиереи УПЦ МП — митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир (Мельник) и митрополит Винницкий и Барский Варсонофий (Столяр), а также более десятка верующих.

Следует заметить, что сегодняшняя речь митрополита Павла была несколько уравновешенней, чем предыдущая. Позавчера он снова отличился нападками в адрес украинской власти и ПЦУ, а также заявил, что "апокалипсис начинается с Украины".

Напомним, до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко пояснил, что монахи смогут после завершения государственных проверок остаться в Лавре, но при определенных условиях.

По информации издания LB.ua, аудиторская проверка выявила около 40 незаконных новостроек на территории Лавры в Киеве.

В свою очередь глава РПЦ патриарх Кирилл, благословляющий оккупантов убивать украинцев, назвал Лавру "колыбелью русской цивилизации" и призвал своих сторонников "защитить" ее.

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