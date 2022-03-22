Вооруженные силы РФ совершили обстрел Броваров – начато расследование: фото

По предварительным данным, жертв нет.

Вооруженные силы РФ совершили обстрел Броваров – начато расследование.

Броварской окружной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, 22 марта 2022 вооруженные силы РФ произвели артиллерийский обстрел города Бровары Киевской области. Снаряд попал на территорию одного из заводов, повредив 7 автобусов и хозяйственные постройки.

По предварительным данным, жертв нет.

Прокуроры Киевщины продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации.

Если вы стали свидетелем военного преступления, фиксируйте и присылайте доказательства: https://warcrimes.gov.ua

Напомним, под Броварами, куда оккупанты ударили дважды дорогими ракетами, им удалось "обезвредить" теплицу, навоз и козу.

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